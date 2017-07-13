Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с Ханты-Мансийском
Опубликовано: 13 июля 2017, 17:42 | Служба новостей "ЮграPRO"
Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве.
Как отметил Максим Ряшин, за долгую историю взаимоотношений финансовой организации и муниципалитета на территории города реализованы десятки крупных инвестиционных программ, банк участвовал в большинстве социально значимых проектов Ханты-Мансийска.
«Это соглашение становится логичным продолжениемнашего многолетнего сотрудничества с Ханты-Мансийским банком, который теперь стал частью федерального банка «Открытие». Меняется бренд, название, но наша совместная работа на благо жителей города остается неизменной», – добавил глава Ханты-Мансийска.
Максим Ряшин подчеркнул большой вклад банка «Открытие» в развитие детского спорта на территории муниципального образования.
Виталий Мосунов отметил, что с вхождением Ханты-Мансийского банка в одну из крупнейших банковских групп России социальная ответственность бизнеса только возросла. «Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» продолжает активное сотрудничество с предприятиями и компаниями, инвестируя средства в экономику автономного округа. Сегодня наши возможности поддержки реального сектора экономики значительно выше.В прошлом году различным муниципальным предприятиям Ханты-Мансийска, ответственным за водо- и энергоснабжение, содержание транспортной инфраструктуры, предоставлено кредитных ресурсов на сумму более 500 млн рублей. Жителям города выдано кредитов на сумму порядка 7,8 млрд рублей, из которых 4,2 млрд рублей – ипотечные займы.
Мы продолжим сотрудничество с муниципалитетом в вопросах спонсорства и благотворительности, на эти цели банком «Открытие» будет направлено 1,3 млн рублей»,– добавил Виталий Мосунов.
Информация о банке «Открытие» (www.open.ru)
*ПАО Банк « ФК Открытие», работает под брендом банк «Открытие»
Генеральная лицензия Банка России № 2209
Банк «Открытие» — крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди всех российских банковских групп*. Работает на финансовом рынке с 1993 года.
Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2 702,7 млрд рублей, собственный капитал — 232,0 млрд рублей.
«Открытие» — универсальный коммерческий банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса и качественным управлением капиталом. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и PrivateBanking. Особое внимание «Открытие» уделяет высокотехнологичным сервисам: в рамках проекта «Рокетбанк» предлагается полностью дистанционный сервис для физических лиц, в рамках проекта «Точка» — полностью дистанционное обслуживание для предпринимателей.
Банк «Открытие» был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский банк и банк «Петрокоммерц».
Ключевым акционером банка «Открытие» является «Открытие Холдинг», который владеет 65,28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
* Согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА на основании отчетности по РСБУ по итогам 2016 года
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