В Югре в 2016 году в факелах сгорело 1,6 млрд куб. м газа, в атмосферу вброшено 500 тыс. тонн продуктов распада

Агентство «ЮграPRO» получило сведения о ходе выполнения программы Правительства РФ по снижению выбросов попутного газа на территории ХМАО-Югры. Напомним, что норматив использования 95 процентов попутного газа должен был быть достигнут к 2012 году. Этого не произошло. Взять эту планку к означенному сроку не удалось даже таким монстрам, как ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпромнефть», ОАО «Славнефть», многим другим предприятиям. Как бы оправдывая местных нефтяников, в 2013 году полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских констатировал: «Заданный уровень не достигнут ни в одном из субъектов РФ».

Бесспорно, сокращение числа факелов — не самоцель, а лишь средство для уменьшения количества вредных выбросов в атмосферу Земли. По данным ученых, при сжигании 10 млрд м3 попутного нефтяного газа на факелах в атмосферу поступает около 3 млн тонн загрязняющих веществ, где содержатся не только значительные количества монооксида углерода, диоксида азота и сажи, но много предельных углеводородов, которые вызывают интенсивное замазучивание и деградацию прилегающих территорий. К примеру, на территории ХМАО-Югры в 2016 году в факелах сгорело 1,6 млрд куб. м газа. Значит, в атмосферу вброшено около 500 тыс. тонн продуктов распада, образовавшихся в ходе процесса нецивилизованной утилизации.

Полностью достоверных сведений по числу выведенных из эксплуатации факельных установок найти не удалось. На запрос «ЮграPRO» Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры сообщил, что такими данными не располагает, так же, как и сведениями о количестве сжигаемого попутного газа с разбивкой по предприятиям нефте и газодобычи Югры.

Не прозвучали эти сведения и в выступлении директора Департамента по недропользованию Югры Сергея Филатова в Торгово-промышленной палате РФ на недавней конференции по экологии. Он сказал, что правительством округа реализуются программно-целевые мероприятия по увеличению уровня использования попутного нефтяного газа. До 2020 года нефтяные компании планируют инвестировать в мероприятия по повышению уровня использования попутного нефтяного газа более 10,5 млрд рублей, и достигнуть результата его использования в 98 процентов. Сведения о сегодняшней ситуации Департамент черпает, надо полагать, из отчетов самих нефтяных компаний.

Для создания более полной картины, агентство «ЮграPRO» обратилось к данным Центра космических услуг Югорского НИИ информационных технологий, который работает в Ханты-Мансийске. В течение 2014 – 2016 гг. Центр, наряду с другими направлениями, занимался разработкой автоматизированной технологии выявления факельных установок по сжиганию попутного нефтяного газа на основе анализа космических снимков.

Владимир Хамедов, руководитель Центра пояснил, что технические возможности организации в известной степени ограничены, потому что мониторинг территории ХМАО проводится не в режиме постоянного наблюдения, а в момент пролета спутника. Тем не менее, сейчас уже имеется достаточно достоверная картина, где и чьи факелы горят. За время наблюдений их число заметно не уменьшилось. Параметры величины факела определяются по яркости горения. К сожалению, пока не удается полученные из космоса сведения интерпретировать для определения объема выбросов попутного газа, хотя попытки разработки методик расчета этого показателя Центром предпринимались.

11 мая 2017 года заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев, выступая в Париже на заседании руководящего комитета глобального партнерства по уменьшению факельного сжигания газа, отметил, что «уровень использования ПНГ в Югре вырос с 82,5% (в 2006 году) до 95,5% (в 2016 году. В 2016 году было добыто 34,5 миллиардов кубических метров попутного газа, использовано около 33, а сожжено – 1,6 млрд куб. м. В настоящее время уровень использования уже составляет 96,5%.

Нефтяными компаниями в инфраструктуру рационального использования ПНГ было инвестировано свыше 170 миллиардов рублей. В целом на основе этой программы в округе были введены в строй почти 3 тысячи 200 километров газопроводных сетей, 95 компрессорных станций, 52 газотурбинные/газопоршневые электростанции общей мощностью свыше 1300 Мегаватт. На строительство объектов «малой» энергетики было направленно порядка 37% от всего объема средств, вложенных нефтяными компаниями в утилизацию ПНГ. Это принесло дополнительный эффект в виде электроэнергии, источники которой расположены непосредственно на нефтяных месторождениях.

За время участия в партнерстве в Югре были потушены примерно каждые три из четырех газовых факела, которые загрязняли и нагревали атмосферу Земли. За последние 4 года общий объем выбросов в атмосферу в округе сократился почти в два раза», — сказал Алексей Забозлаев.

Агентство «ЮграPRO» публикует сведения, подготовленные по нашему запросу Департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры.

Приложение

К письму от «_____»_____________2017 г.

№ п/п Наименование предприятия Процент полезного использования попутного нефтяного газа 2012 2013 2014 2015 2016 Нефтегазодобывающие предприятия 1 ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 95,3 95,4 96,4 95,8 96 2 ОАО «Сургутнефтегаз» 99,3 99,3 99,2 99,6 99,5 3 ПАО «НК «Роснефть» 68 91,4 94,2 95,2 94,6 4 ПАО «НК «Русс Нефть» 73,1 79,4 94,5 95,2 95,9 5 ПАО «Газпром нефть» 48 57,5 68,5 78,4 96,9 6 ОАО «Славнефть» 74,7 77 82,1 87,3 90,5 7 Салым Петролеум Девелопмент 89,7 97,2 96,1 95,9 98 8 ОАО «Томскнефть» 87,7 83,8 87,3 92,7 91,4 9 ОАО «АНК «Башнефть» 98,8 95,1 96,1 95,5 95,4 10 Независимые компании 59,2 49,4 40,3 34,7 43,8

Если достоверность данных нефтяных гигантов, будем полагать, соответствует реалиям даже на 90 процентов, то это уже весомый результат. Удручающая картина с так называемыми «независимыми компаниями». Показатели использования попутного газа менее чем на 45 процентов говорит в первую очередь о том, что компании независимы в первую очередь от российского правового поля. Кстати, перечень «независимых» компаний есть на сайте Департамента недропользования и природных ресурсов.Всего таких компаний в списке 26.

Агентство поинтересовалось в открытых источниках житьем-бытьем «независимых компаний» и открыло для себя много интересного. Не каждая из этих компаний имеет желание «светиться» в публичном пространстве. В интернете многих из них можно найти только по косвенным ссылкам. К примеру, прокуратура Нижневартовска некоторое время назад сообщала, что ООО «Руфьеганнефтегаз» более года эксплуатировало нефтегазопроводы без соответствующей экспертизы промышленной безопасности. За «независимыми компаниями» тянется глубокая борозда из Арбитражного суда, где они, как правило, выступают ответчиками по неисполненным финансовым обязательствам.

ООО «Южно-Сардаковское» в деле о банкротстве по инициативе истцов представило в Арбитражный суд выписку из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому произошла замена одного участника на другого с сохранением уставного капитала, то есть выхода участника с требованием выплаты ему доли уставного капитала не произошло.

Примеров не совсем корректной, скажем так, деятельность «независимых» компаний можно привести десятки, если не сотни. Агентство не делает этого исключительно из соображений экономии места на сайте. Пользователи нашего ресурса, исходя из опубликованной нами информации, могут сами получить в интернете интересные для них сведения по теме «независимых компаний».

Текучка кадров, долги по зарплате работникам, — все это так, мелочи. И если нефтяные гиганты изо всех сил бьются за сохранение и укрепление деловой репутации, «независимые» на такой пустяк просто не обращают внимания.

Между тем, объем добываемого многими из «независимых» сырья превышает миллионы тонн, соответственно, в таких же цифрах со многими нулями измеряется количество атмосферных выбросов.

Поэтому, какими бы успехами не обольщалось окружное Правительство, какие бы международные и прочие премии не получало, работы с нефтяным попутным газом еще полным-полно. Опытные стратеги знают, нельзя выиграть сражение, если половина армии плетется в обозе.