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В Нижневартовске задержали педофила

Опубликовано: 12 июля 2017, 10:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Нижневартовске задержан местный житель 1988 года рождения, подозреваемый в применении насилия в отношении двух несовершеннолетних детей.

Инцидент произошел днем 3 июля текущего года. Две девочки 9 и 13 лет находились на детской площадке дома № 13 «а» по улице Заводская города Нижневартовска. Около 15 часов они направились в подъезд указанного дома. Когда одна из девочек зашла туда, другой преградил путь неизвестный мужчина и стал демонстрировать свой половой орган.

Педофила удалось задержать по горячим следам — обе девочки уже опознали в нем своего обидчика. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Следствием заявлено перед судом ходатайство о заключении вартовчанина под стражу.

Рубрики: Нижневартовск, Общество, Происшествия. Метки: , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    12 июля 2017 в 11:21

    Казнит гада

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