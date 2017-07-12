В Нижневартовске задержали педофила
Опубликовано: 12 июля 2017, 10:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Нижневартовске задержан местный житель 1988 года рождения, подозреваемый в применении насилия в отношении двух несовершеннолетних детей.
Инцидент произошел днем 3 июля текущего года. Две девочки 9 и 13 лет находились на детской площадке дома № 13 «а» по улице Заводская города Нижневартовска. Около 15 часов они направились в подъезд указанного дома. Когда одна из девочек зашла туда, другой преградил путь неизвестный мужчина и стал демонстрировать свой половой орган.
Педофила удалось задержать по горячим следам — обе девочки уже опознали в нем своего обидчика. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Следствием заявлено перед судом ходатайство о заключении вартовчанина под стражу.
Рубрики: Нижневартовск, Общество, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, СУ СК РФ по ХМАО-Югре.
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