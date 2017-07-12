В Нижневартовске задержали педофила

В Нижневартовске задержан местный житель 1988 года рождения, подозреваемый в применении насилия в отношении двух несовершеннолетних детей.

Инцидент произошел днем 3 июля текущего года. Две девочки 9 и 13 лет находились на детской площадке дома № 13 «а» по улице Заводская города Нижневартовска. Около 15 часов они направились в подъезд указанного дома. Когда одна из девочек зашла туда, другой преградил путь неизвестный мужчина и стал демонстрировать свой половой орган.

Педофила удалось задержать по горячим следам — обе девочки уже опознали в нем своего обидчика. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Следствием заявлено перед судом ходатайство о заключении вартовчанина под стражу.