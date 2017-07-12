В Мегионе лишили водительских удостоверений трех психически нездоровых автолюбителей

Прокуратура г.Мегиона в ходе проверки установила факты наличия у троих граждан, страдающих психическими заболеваниями, действующих водительских удостоверений на управление транспортными средствами.

Учитывая, что управление транспортными средствами лицами, имеющими медицинские противопоказания, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, прокурор города обратился в суд с исковыми заявлениями к гражданам о прекращении права на управление транспортными средствами.

Исковые заявления прокурора судом рассмотрены и удовлетворены, лица, страдающие психическими заболеваниями, лишены водительских удостоверений.

Между тем не совсем ясно, каким образом данным гражданам удалось получить медицинскую справку, которая является обязательной в комплекте документов водителя. Отметим, в настоящее время в соответствии с Приложением 2 к Приказу №302н срок действия медицинской справки для лиц без ограничений по состоянию здоровья составляет 2 года. Лица, имеющие ограничения по состоянию здоровья, должны проходить медкомиссию на водительские права 1 раз в год.