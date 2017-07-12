В детских садах Нижневартовска в сентябре откроются ясельные группы для детей младше года
Опубликовано: 12 июля 2017, 13:50 | Служба новостей "ЮграPRO"
Нижневартовск стал первым городом Югры, который применит практику создания ясельных групп — в трех городских дошкольных учреждениях в сентябре откроются группы для детей в возрасте от 6 месяцев до одного года.
Малышей примут в детских садах №80 «Светлячок», №31 «Медвежонок» и №49 «Родничок», сообщает пресс-служба городской администрации. Напомним, потребность в создании групп для детей самого младшего возраста выявил опрос среди горожан, который был организован в прошлом году на портале департамента образования.
«Поручение Губернатора Югры Натальи Комаровой — обеспечить детей от одного года местами в детских садах (такие группы открыты в пяти дошкольных учреждениях) — выполнено. Нижневартовск пошел дальше. В городе открываются группы для детей с 6 месяцев», — отметил глава города Василий Тихонов во время рабочей поездки.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: администрация Нижневартовска, Василий Тихонов, новости ХМАО, Новости Югры.
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