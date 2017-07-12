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Скоростные стройки. В Югре обещают сдать очистные на год раньше, чиновники ищут ресурсы на оплату

Опубликовано: 12 июля 2017, 16:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

Жителей Сургутского района обещают обеспечить чистой водой почти на год раньше, чем это было запланировано. Накануне в ходе онлайн-инспектирования строящихся объектов губернатору Югры доложили, что плановый срок сдачи водоочистных сооружений в поселке Нижнесортымский будет перенесен.

Согласно договору с подрядчиком, объект должен был быть сдан в октябре 2018 года. При этом подрядчик заверяет, что готовность сооружений на сегодняшний день составляет 76% и пусконаладочные работы на объекте начнутся уже в декабре 2017 года.

Однако ускорения означает, что и оплатить работы необходимо будет значительно раньше запланированного срока.

— Жители поселка давно ждут новые очистные сооружения, чистую воду. Думаю, у нас есть возможность перенаправить ресурсы на этот объект, чтобы он был сдан раньше. Руководители профильных подразделений правительства подтверждают, что ресурсы для того, чтобы выполненные работы были оплачены, есть, — отметила Наталья Комарова.

Рубрики: Общество, Сургутский район, Экология, Экономика. Метки: , , , , , , .


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