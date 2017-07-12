Роснефть предложила больше всех за Эргинское месторождение

Последнее крупное месторождение Югры ушло Роснефти. Компания предложила заплатить за него более 20 млрд рублей, при первоначальной цене в 7,4 миллиардов.

Сегодня состоялся аукцион, на который были допущены четыре компании: ПАО «НК «Роснефть», дочерняя компания ООО «РН-Уватнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Хантос» и некое саратовское предприятие ООО «ПионерГео».

По информации Минприроды, всего на аукционе было сделано 17 шагов. Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской высказывал надежду, что большое количество участников позволяет надеяться на существенный рост итогового платежа.

Напомним, Эргинский участок недр одно из крупнейших материковых месторождений, до сегодняшнего дня остававшихся в нераспределенном фонде недр. Извлекаемые запасы нефти, числящиеся на государственном балансе, составляют 18,842 млн т по категории С1 и 83,877 млн т по категории С2. (102,7 млн т).

— Мы уверены, что разработка участка недр будет иметь высокую рентабельность, поскольку он удачно расположен – вблизи инфраструктуры и уже разрабатываемых месторождений, что значительно снижает издержки, — отметил Сергей Донской.