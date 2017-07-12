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Нефтеюганские единоросы назвали своего кандидата в Думу Югры

Опубликовано: 12 июля 2017, 17:01 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне в Нефтеюганске прошло заседание местной ячейки «Единой России». Для сбора у партийцев был один повод – утверждение кандидатов на предстоящие 10 сентября выборы.

Как сообщается, участники заседания единогласно решили поддержать лидера предварительного голосования Александра Зеленского на предстоящих довыборах в депутаты Думы ХМАО-Югры по избирательному округу №6.

Кроме того, единороссы провели тайное голосование по поводу выдвижения кандидатов в депутаты городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №6 и №9 списком. Всеми присутствующими членами Политсовета единогласно было принято решение поддержать лидеров предварительного голосования, Сергея Андреева и Александра Никитина.

— Я считаю, что лидерами внутрипартийного голосования действительно стали достойные люди, готовые пополнить команду Югры и дальше работать для улучшения качества жизни своих избирателей, — заявил по итогам заседания Степан Пыталев, депутат Думы ХМАО-Югры.

Напомним, ранее своих кандидатов в окружную Думу назвали в ЛДПР.

Рубрики: Выборы, Нефтеюганск, Общество, Политика. Метки: , , , , , , , .


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