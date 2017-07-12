Это самые финансово-емкие направления бюджета Югры. Комарова ободрила кандидатов на посты в правительстве

Накануне Наталья Комарова встретилась и пообщалас с финалистами конкурса на посты глав департаментов правительства ХМАО. Напомним, новых руководителей ищут для югорского образования и молодежной политики, а также социального развития. Пока что сложилось четыре претендента на посты: Алексей Дренин, Владимир Кривоногов и две Светланы Давиденко и Круглова. Причем по итогам конкурса наибольшее количество баллов набрали Алексей Дренин и Светлана Давиденко.

На встрече губернатор отметила, что образование и социальная сфера входят в ТОП-3 самых финансово емких направлений инвестиций бюджета Югры.

— Очень важно, чтобы руководители этих подразделений правительства автономного округа хорошо понимали это обстоятельство и владели этим вопросом, начиная от стратегических приоритетов и целеполагания, которые зафиксированы в Стратегии развития региона до 2030 года, — отметила Наталья Комарова.

В завершение встречи губернатор автономного округа Наталья Комарова поблагодарила каждого претендента за смелое решение участвовать в конкурсном отборе.

— Очень важно, что был конкурс. И по количеству, и по качеству. Как человек, который практически каждую свою работу получал по итогам выборов, знаю, что это непростая процедура. Вы в команде Югры, — заявила глава округа, пообещав, что в ближайшее время примет решение о назначении глав департаментов.