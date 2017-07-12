Единороссы предложили ввести миллионные штрафы за ложный контент в соцсетях

Думская фракция «Единой России» сегодня внесет законопроект о крупных штрафах для физлиц за отказ удалить недостоверную информацию и противоправный контент из соцсетей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

Законопроект прошел экспертный совет фракции и сегодня вносится официально в Госдуму. Речь идет о распространении недостоверных, противоправных и порочащих достоинство человека сведений в социальных сетях. Размер штрафа для физических лиц составит от 3 до 5 млн руб., для юридических лиц — от 30 до 50 млн руб.

Парламентарии от «ЕдРа» не были оригинальны в своем предложении — при подготовке проекта закона они опирались на опыт Германии, где отказ удалить контент, содержащий клевету и разжигающий межнациональную рознь, наказывается штрафом в 50 млн евро.

При этом, по словам другого автора законопроекта Андрея Ольшевского, «следить за чистотой отношений внутри социальной сети её руководство должно самостоятельно».