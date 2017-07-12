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Чиновники Кондинского района оштрафованы на 140 тысяч за манипуляции при приватизации имущества

Опубликовано: 12 июля 2017, 15:54 | Служба новостей "ЮграPRO"

Антимонопольная служба ХМАО доказала в судах, что комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района нарушил закон при организации продажи объектов муниципальной собственности.

В ходе проведения приватизации имущества района, чиновники необоснованно не допустили к участию в торгах пятерых заинтересованных участников. Лишив их возможности приобрести имущество, а муниципалитете получить дополнительный доход.

В управлении ФАС по Югре кондинским чиновникам было выдано обязательное для исполнения предписание об аннулировании протоколов и повторном рассмотрении заявок всех участников. Но в администрации сочли себя абсолютно правыми и оспорили решение ФАС в суде. Правда, ни один из судов, ни арбитражный, ни апелляционный не встал на сторону чиновников.

В итоге, за нарушение порядка допуска к участию в комитет по управлению муниципальным имуществом Кондинского района, а также его должностные лица  привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенного штрафа составила 140 тысяч рублей.

Антимонопольщики Югры также отмечают, что в случае затягивания времени и уклонения от исполнения предписания штраф для чиновников Кондинского района вырастет до 500 тысяч рублей.

Рубрики: Кондинский район, Экономика. Метки: , , , , , , .


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