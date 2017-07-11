Югорский либерал-демократ Александр Лобов развязал «холодную войну» с председателем Тюменского облизбиркома Игорем Халиным

Юг Тюменской области всегда отличался политической стабильностью. Развитие скандала между представителями власти здесь часто всегда одно — все недовольные либо добиваются своего, либо добровольно покидают свой пост. И так было на протяжении последних нескольких лет. Но сегодняшние события могут внести коррективы в устоявшуюся традицию.

Все начало меняться в декабре прошлого года, когда был сформирован новый состав Избирательной комиссии Тюменской области. Из 14 её членов новеньким стал только один — представитель ЛДПР от Югры Александр Викторович Лобов.

Справка: Лобов Александр Викторович родился в г. Грозный Чечено-Ингушской АССР. С 1984 года проживает в Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, закончил ТюмГНГУ. В 2009 году учредил и был избран президентом региональной правозащитной общественной организации «Закон есть закон», основной целью которой являлась защита прав, законных интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. С 20 октября 2010г. по 09 апреля 2011г. исполнял обязанности координатора Нижневартовского городского отделения партии ЛДПР. С 26 апреля 2011г. по октябрь 2016 года работал в Думе ХМАО-Югры, а затем в Государственной Думе РФ в должности помощник депутата. С декабря 2016 года по настоящее время — член избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса.

Югра традиционно считается одним из самых политически нестабильных регионов не только «матрешки», но России. Дислокация на территории округа крупных промышленных гигантов постоянно привлекает к нему внимание крупных экономических и политических игроков, которые стараются так или иначе урвать и себе кусочек власти. Поэтому местному правительству и парламентариям приходится постоянно быть на чеку, держать оборону, пытаясь сохранить хоть какое-то равновесие.

Ну а либерал-демократы югорского парламента — это и вовсе отдельная история. Они закрепили за собой славу наиболее неспокойных и скандальных думских элементов, более того, их лидер Владимир Сысоев — выбран в Госдуму от ЛДПР ХМАО и ЯНАО — вообще в скором времени может сменить на посту самого Владимира Жириновского.

И вот, взрощенный таким образом Лобов попадает в Тюменский облизбирком.

Только за полгода членства в нем он уже успел:

обратиться к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с предложением об организации прямых трансляций в сети Интернет заседаний избирательных комиссий субъектов Федерации и о формировании молодежной избирательной комиссии Тюменской области;

выступить с резкой критикой в адрес коллег из избиркома Нефтеюганска по поводу нарушений на прошедших выборах и потребовать объяснения этому от председателя ИКТО И.Н.Халина;

настоять на принятии нового регламента ИКТО;

Другими словами, Лобов успел стать неудобным.

Очередной конфликт разразился, когда члены комиссии обратили внимание на то, что Лобов во время заседаний не только «постоянно что-то записывает в свой блокнот», но и ведет аудио/видеосъемку происходящего.

Эти его «неэтичные» с точки зрения комиссии действия стали поводом для внесения в Регламент нового пункта, гласящего, что об аудио-видеосъёмке заседания необходимо предупреждать председателя комиссии заблаговременно. Лобов тогда не согласился с этим новшеством и написал особое мнение, с которым по закону Тюменской области «Об избирательной комиссии Тюменской области» председатель ИКТО должен был ознакомить ЦИК России. Но на заседании ИКТО, которое прошло 6 июня текущего года, большинством голосов «за» был принят проект законопроекта, исключающий эту норму. И если он будет поддержан депутатами Тюменской областной думы, то председателю ИКТО не нужно будет доводить до сведения ЦИК особые мнения членов избирательной комиссии.

Собеседник нашего информационного агентства, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что «именно эту ситуацию можно считать официальным началом конфликта, который в настоящее время разгорается между Александром Лобовым и Игорем Халиным и может привести к самым неожиданным последствиям, особенно в преддверии выборов президента РФ».

Между тем участники предполагаемых «военных действий» пока предпочли сор из избы не выносить. Так, Александр Лобов назвал происходящее рабочими моментами.

«Да, при обсуждении тех или иных вопросов возникают кое-какие разногласия, однако считаю это нормальным рабочим процессом. Работа И.Халина и моя должна быть только в рамках закона и защиты интересов граждан России. Ничего личного», — сообщил Лобов.

А вот в Облизбиркоме отказались оперативно прокомментировать ситуацию, предложив направить им официальный запрос.