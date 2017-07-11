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В Югре будут судить участников ОПГ, воровавших нефть у компании Сечина

Опубликовано: 11 июля 2017, 12:14 | Служба новостей "ЮграPRO"

Три участника организованной преступной группы обвиняются в хищении нефти у югорской дочки «Роснефти» на сумму более 1 млн 800 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО, несанкционированное подключение к разведочной скважине № 104Р УНПА «Север-Талинка», принадлежащей АО «РН-Няганьнефтегаз», было осуществлено в период с июля 2015 года по февраль 2017 года.

В целях возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Рубрики: Экономика. Метки: , , , .


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