В Югре будут судить ОПГ, обокравшую Роснефть

Участники организованной группы, обвиняемые в хищении нефти в Октябрьском районе ХМАО, вскоре предстанут перед судом. Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что в период с июля 2015 года по февраль 2017 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, совершили хищение нефти путем несанкционированного подключения к разведочной скважине № 104Р УНПА «Север-Талинка», принадлежащей АО «РН-Няганьнефтегаз».

В результате их преступных действий предприятию причинен ущерб на сумму около двух миллионов рублей.

В целях возмещения причиненного преступлением ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых.