В Югре будут судить ОПГ, обокравшую Роснефть
Опубликовано: 11 июля 2017, 17:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
Участники организованной группы, обвиняемые в хищении нефти в Октябрьском районе ХМАО, вскоре предстанут перед судом. Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.
Следствием установлено, что в период с июля 2015 года по февраль 2017 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, совершили хищение нефти путем несанкционированного подключения к разведочной скважине № 104Р УНПА «Север-Талинка», принадлежащей АО «РН-Няганьнефтегаз».
В результате их преступных действий предприятию причинен ущерб на сумму около двух миллионов рублей.
В целях возмещения причиненного преступлением ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых.
Рубрики: Общество, Октябрьский район, Происшествия, ТЭК. Метки: АО «РН-Няганьнефтегаз», нефть, новости ХМАО, новости Югра, Прокуратура Октябрьского района, Хищение, ХМАО, Югра.
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