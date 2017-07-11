В Югре более трех тысяч человек не могут получить льготные лекарства

Региональные активисты ОНФ в Ханты-Мансийском автономном округе донесли до первого заместителя губернатора информацию о плачевном положении в исполнении поручений главы ХМАО, сформированных по общественным предложениям ОНФ.

В первую очередь опасения «фронтовиков» вызывает социальный блок, а именно медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение. С последним дела обстоят совсем плачевно.

— Не ушел из проблемной повестки вопрос льготного лекарственного обеспечения. К сожалению, на данный момент имеется более 3 тысяч отсроченных рецептов. Мы продолжаем держать этот вопрос под особым контролем, – отметила Лариса Белоцерковцева, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре.

Также представители регионального ОНФ попросили у замгубернатора не допустить снижения качества оказания медицинской помощи, особенно жителей отдаленных населенных пунктов.

Заместитель губернатора Югры в ответ подчеркнул важность того, что наряду с обозначением проблем и обсуждением предложений ОНФ вырабатываются и совместные решения. По его словам, у представителей властей и Народного фронта одна цель – повышение качества жизни в Югре, решение тех проблем, с которыми сталкиваются местные жители. По итогам рабочей встречи он пообещал принять соответствующие управленческие решения на уровне региона.