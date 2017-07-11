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Пьяный водитель из Ханты-Мансийска устроил ночью автогонки с полицейскими

Опубликовано: 11 июля 2017, 13:13 | Служба новостей "ЮграPRO"

Телефонное сообщение о том, что по Ханты-Мансийску двигается автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого находится нетрезвый водитель, поступило в дежурную часть сегодня около часа ночи.

Сотрудники полиции выдвинулись на поиски правонарушителя и обнаружили его на улице Мира. Водитель не отреагировал на требования госавтоинспекторов об остановке и попытался скрыться. Финал гонки не заставил себя ждать – «автогонщик» наехал на фонарный столб и автомобиль перевернулся.  Водитель не пострадал.

Госавтоинспекторы установили, что в крови 32-летнего жителя Ханты-Мансийска, который находился за рулем, на момент аварии было 1,3 промилле алкоголя. При этом разбитый автомобиль ему не принадлежит — ключи от транспортного средства на ответственное хранение ему передал друг на время своего отсутствия.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , .


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