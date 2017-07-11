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Презентационное видео о Ханты-Мансийске вышло в финал всероссийского конкурса фильмов о туризме

Опубликовано: 11 июля 2017, 11:55 | Служба новостей "ЮграPRO"

Презентационное видео о проекте «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017/18» вышло в финал всероссийского конкурса фильмов о туризме «Россия вдохновляет». Кроме того, финалистом в номинации «Регион» стал фильм «Невероятная Югра», рассказывающий о туристских возможностях и достопримечательностях Ханты-Мансийского автономного округа.

Ролик о Ханты-Мансийске будет конкурировать с работами из Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Белгородской, Липецкой, Московской, Мурманской, Тамбовской и Ростовской областей, сообщает «Агентство нефтегазовой информации».

Заключительные мероприятия конкурса состоятся 23-25 августа в рамках III Международного фестиваля мотивационного кино BRIDGE of ARTS в Ростове-на-Дону.

По словам и.о. директора бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» Дины Гуц, площадка проекта позволит в красивой форме представить туристические возможности Ханты-Мансийска на всероссийском уровне, а также найти заинтересованных людей, готовых сотрудничать с городом, продвигая турпродукт за пределами Югры.

Рубрики: Общество. Метки: , , , , .


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