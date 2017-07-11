Ощутили дефицит кадров? Югорским единоросам указали на необходимость активизироваться в создании кадрового резерва
Опубликовано: 11 июля 2017, 16:33 | Служба новостей "ЮграPRO"
Председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Владимир Семенов предложил секретарям местных партийных отделений активизировать работу по формированию кадрового резерва.
По его словам, период отпусков подходит для этого лучше всего, поскольку у людей будет время хорошо все обдумать.
— Задача по формированию кадрового резерва не является разовой – она должна быть реализована на системной основе. В условиях отпускного периода местные отделения располагают временем, чтобы подойти к решению кадрового вопроса максимально вдумчиво и обстоятельно. Я полагаю, что решение руководящих органов именно сейчас активизировать работу в этом направлении как нельзя более своевременно, — прокомментировал ситуацию Владимир Семенов.
Рубрики: Политика. Метки: Владимир Семенов, депутат окружной Думы Владимир Семенов, Единая Россия, кадровая политика., новости ХМАО, новости Югра, ХМАО, Югра.
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