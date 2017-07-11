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Не в состоянии повлиять на подрядчика. Строительство центральной окружной больницы в Нижневартовске затягивается

Опубликовано: 11 июля 2017, 17:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

Существенное отставание от графика строительства Центральной окружной больницы на 110 коек выявлено в Нижневартовске. По словам руководителя проекта Александра Макарикова, у подрядчика явно недостает рабочих рук, из-за этого срываются сроки. Сейчас на объекте трудится 127 человек.

— Для соблюдения намеченных в календарных планах объемов производства работ с июля по сентябрь требуется срочное увеличение численности рабочих на объекте до 230 человек. Об этом подрядчику неоднократно направлялись письма, — отмечает Александр Макариков.

Наилучшая готовность сейчас на площадке по возведению котельной. Закончен монтаж блоков, устройство наружных сетей газопровода, водопровода и канализации. Завершаются работы по устройству сетей наружного теплоснабжения и тепловой камеры, готовность 90%. В июле планируется закончить  устройство наружных сетей электроснабжения, наружного освещения, наружных сетей видеонаблюдения.

Однако и здесь срок завершения работ будет перенесен, причем аж на два месяца – с сентября на ноябрь. На сегодняшний день не готовы внутренние инженерные системы теплоснабжения Блока В. Из-за их отсутствия невозможно провести пусконаладку котельной в рабочем режиме на максимальной рабочей мощности. В итоге «прокруткой» котельной займутся только в ноябре 2017 года.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , , , , .


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