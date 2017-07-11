Банкиры Хотины с деньгами вкладчиков банка «Югра» могут покинуть Россию

Главной топ-новостью интернета вчера стало сообщение о том, что Центробанк 10 июля 2017 года ввёл в «Югре» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка из-за неустойчивого финансового положения и наличия угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Для вкладчиков и ИП произошедшее означает наступление страхового случая и грядущее возмещение вкладов размером до 1,4 млн руб., в основном за счет государства. На 1 июня нетто-активы банка составляли 322,32 млрд рублей (30-е место в России), обязательства перед населением — 181,30 млрд, из-за чего банк мог стать рекордсменом по страховым случаям в истории РФ.

Ожидая увидеть толпы разгневанных вкладчиков у дверей банка в Ханты-Мансийске, корреспонденты ЮграPRO приехали в филиал по улице Мира, но застали вполне благостную картину. Как следовало из объявления, банк работает в консультационном режиме, два-три посетителя обсуждали с сотрудниками банка какие-то вопросы на перспективу, не вполне осознавая, видимо, что этой перспективы может просто не быть.

Из разговоров с сотрудниками банка выяснилось, что до 12 часов дня 10 июля банк работал в обычном режиме, и новости об изменениях им начали поступать от клиентов, которые почерпнули их из интернета. Территория ХМАО по нынешней географии деятельности банка значит не больше, чем деятельность десятка пчел в масштабах улья. О былой принадлежности банка к Югре напоминает только название. Игра на земляческих чувствах позволила банку, повысившему ставки по вкладам и расценки за обслуживание клиентов, в последние два месяца провести в ХМАО агрессивную акцию по привлечению клиентов. Простаки и любители легких денег клюнули на эти незатейливые приманки, а сейчас удивляются, как легко их удалось провести. Сергей Мавроди и методики МММ живы!

Анализ активов банка «Югра», где львиную долю составляют вклады населения, недвусмысленно говорят о том, что его структура банка построена по принципу финансовой пирамиды. За последние 2-3 года за счет дополнительных капитализаций банк нарастил свой в вес финансовом сообществе и занимал в рейтинге 30-е место. О том, что банк «Югра» постепенно движется к краху, независимые финансовые аналитики писали еще осенью прошлого года. Первый отчетливый звоночек о начале к приближению конца прозвенел 25 апреля 2017 года, когда банк начал отказывать клиентам в выдаче финансов. Внутренний банковский кризис продолжался три дня, в течение которых звоночек трезвонил беспрерывно. Потом, с привлечением капиталов и манипуляций внутри корпорации, кризис удалось пригасить. Тем не менее, на ситуацию обратил внимание Центробанк, и 5 мая была проведена не плановая проверка банка «Югра», результаты которой были засекречены. Хотя, если верить публикациям в СМИ, в ходе проверки обнаружены сомнительные операции больше чем на 80 миллиардов рублей.

Обычно в таких случаях Центробанк принимает решение об лишении кредитной организации лицензии. С банком «Югра» этого не произошло. Почему? Во-первых, банкротство банка привело бы к массовому недовольству населения, которое до сих пор искренне верит в то, что за банком по-прежнему стоит мощь его первоначальных учредителей — нефтяных компаний ХМАО. В свое время организация обеспечивала наличностью для выплаты зарплат и расчетов с контрагентами предприятия «Мегионнефтегаз», «Мегионнефтегазгеология», «Мегионтрубопроводстрой», «Мегионнефтестрой», СУ-920 и др. Одним из основателей банка был гендиректор «Мегионнефтегаза» Анатолий Фомин (в 1993-1995 гг. — первый заместитель министра топлива и энергетики РФ, в 1995-1998 гг. — президент нефтегазовой компании «Славнефть»), возглавлявший правление «Югры» в 1995-2005 гг. Но это все в прошлом. Кстати, сейчас Фомин среди учредителей банка не значится.

Во-вторых, проводя очень своеобразную пиар-политику, банк спонсировал и завязал на себя ряд публичных проектов, в том числе и президентских, в числе которых раскрученная в СМИ «Ночная хоккейная лига», футбольный клуб «Динамо», конкурс вокалистов «Голос» на Первом канале и т.д.

В-третьих, у банка есть высокие покровители. Алексей Хотин, один из владельцев банка «Югра», работал советником председателя Совета Федерации, а ныне депутата Госдумы РФ и лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

В-четвертых, девелоперская группа отца и сына Алексея и Константина Хотиных занимает четвертую строчку в рейтинге журнала Forbes.

Хотиных также называют «королями столичной недвижимости», они владельцы знаменитой «Горбушки» и гостиницы «Москва», находящейся в двух шагах от Красной площади. Наших читателей, чтобы не отклоняться от темы, для изучения обширной, на грани фола деятельности Хотиных, мы отсылаем к поисковику Яндекса. Для ясности скажем, что, появившись в России чуть менее двадцати лет назад, мелкие коммерсанты, парфюмеры из Белоруссии Алексей и Константин Хотины, сейчас значатся в числе наиболее богатых и влиятельных людей России.

В октябре 2016 г. центральный офис банка «Югры» был перенесен из Тюменской области в Москву. Тенденция переезда организаций из ХМАО поближе к сиянию кремлевских звезд, напитавшись деньгами с югорской нефти, носит устойчивый характер. Вспомним, хотя бы печально известное ПАО «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул», «кинувшее» более 130 тысяч вкладчиков по всей России. Сравните офис ПАО в Ханты-Мансийске по ул. К. Маркса, 15, темный, сырой и холодный, насквозь пропахший кошками, с помпезным зданием «Титула» в Москве на улице Садовой-Кудринской, д. 2/62, куда ходят на работу почти 400 сотрудников. Потихоньку меняют прописку на столичную конторы нефтяных корпораций. Нарастив капитал среди нефтяных болот Сибири, они понемногу будут менять сферу деятельности, постепенно переориентируясь на финансовый рынок. Правительство округа при этом безвольно разводит руками и уверяет земляков, что несколько миллиардов налоговых рублей, которых отныне в бюджете ХМАО не будет, не более, чем разменная мелочь.

В качестве крупных клиентов банка «Югра» в феврале 2017 года упоминались ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «Мегионжилстрой», ООО «Электрон», ПАО «Ростелеком», ООО «Рус-Мед», объединение «Росинкас», Ростовский оптико-механический завод и др. Кроме того, банк указывал в числе клиентов госкорпорацию по атомной энергии «Росатом», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Федеральная пассажирская компания», АО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» и др.

Среди владельцев «Югры Алексей Хотин появился в январе 2016 года, имея миноритарный пакет акций в 0,48 процента. Но затем, и стремительно, ситуация изменилась. Уже к июню 2017 г. контролирующим акционером банка являлась швейцарская компания RadamantFinancial AG (52,42% акций, пакет приобретен в 2015 г.), подконтрольная Алексею Хотину. Еще 35,42% акций принадлежали девяти акционерам, включая Хотина (0,48%).

26 июня 2017 г. Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство акционеров «Югры» о передаче 86,83% голосующих акций банка российскому АО «Прямые инвестиции» (зарегистрировано 5 апреля 2017 г., руководитель компании — президент банка «Югра» Алексей Нефедов). При этом бенефициаром контролирующего пакета акций (60,37%) «Прямых инвестиций» является RadamantFinancial AG, а 39,62% акций принадлежат тринадцати физическим лицам — совладельцам банка «Югра».

В числе прочих, на изменения обратил внимание Центральный банк. Все это происходит не спонтанно, а по четкому, разработанному плану Хотиных. Как говорят наблюдатели, в прошлом белорусские, а ныне российские бизнесмены основательно намерены сменить ПМЖ и уехать за границу, прихватив с собой солидное состояние. Прибыль, исчисляемая десятками миллионов долларов, уходит в кипрскую DassaultVenturesLimited.

А что же будет с банком «Югра», с его вкладчиками и клиентами? Сохранится ли банк как таковой? Вопрос такой сложности наверняка будет решаться на московских площадках при участии Центробанка, финансового блока Правительства РФ с привлечением заинтересованных участников. Сейчас ясно также, что Центробанк ситуацию с банком «Югра» откровенно прохлопал. Публично он этого не признает, но постарается сделать так, чтобы интересы вкладчиков были соблюдены. Как лучший для Центробанка вариант – санация, докапитализация и сохранение «Югры». Хотя, как говорят знатоки «возможны варианты».

Для того, чтобы клиенты банка ознакомились с перспективами на возврат своих вкладов, мы публикуем документы, которые банк распространяет через свои офисы по всей России, и конечно, надо узнать подробности в самом банке, который сейчас работает исключительно в консультационном режиме.

Кстати:

02.12.2013 Оригинал этого материала ForbesEnglishversion

Длинные коридоры в нескольких местах перегорожены массивными железными дверями. Их открывает, а потом тщательно задраивает сопровождающий посетителей охранник. В конце пути находится переговорная комната без окон, напичканная снимающей и записывающей аппаратурой, мобильные телефоны здесь не работают. Это не тюремное помещение и не подводная лодка. Так выглядит, по словам вице-президента Фонда содействия укреплению законности и правопорядка Владимира Богомьи, офис московских девелоперов Юрия и Алексея Хотиных, расположенный в принадлежащем им бизнес-центре «Агат» на Большой Семеновской улице, 40. Здесь установлена автономная система электропитания и прорыт тайный подземный ход. «Рядом с кабинетом руководителя стоят два огромных шредера — вдруг срочно нужно будет уничтожить документы. Эти люди хорошо подготовлены», — говорит Богомья. Хотины — владельцы группы компаний «Комплексные инвестиции». Фонд, в котором работает Богомья, оказывает юридические услуги бывшим бизнес-партнерам Хотиных. Уроженцы Белоруссии отец и сын Хотины через десятки фирм контролируют, по оценке Forbes, около 1,8 млн кв. м офисных и торговых площадей на территории Москвы, в частности бизнес-центры CherryTower, «Красный богатырь» и «Нижегородский», технопарк «Синтез». Хотины сами управляют бизнесом и решают все ключевые вопросы: Юрий занимается непосредственно объектами, Алексей ведет переговоры с партнерами и участвует в судебных разбирательствах.