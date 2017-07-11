Банк «Открытие» выступил партнером регионального отделения Пенсионного Фонда России

Банк «Открытие» принял участие в акции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, которую провел ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. В рамках мероприятия состоялось вручение сертификатов на материнский капитал трем ханты-мансийским семьям.

Управляющий Отделения Пенсионного фонда по ХМАО-Югре Татьяна Зайцева подчеркнула, что с начала действия программы материнского капитала количество югорских семей, получивших сертификат, составило свыше 114 тысяч.

«Всего в округе более 55,8 тысяч семей решили использовать средства капитала на улучшение жилищных условий. Большинство из них направили средства на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам, в том числе ипотечным», – отметила Татьяна Зайцева.

Руководитель дирекции в Ханты-Мансийске Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Петр Суворов поздравил молодые семьи со вторым ребенком, и вручил сувениры от имени финансовой организации.

«Банк «Открытие» в рамках ипотечного кредитования всегда активно сотрудничал с владельцами сертификатов на материнский капитал. Сегодня в нашей линейке ипотечных программ есть жилищные займы, рассчитанные как раз на таких клиентов», – добавил Петр Суворов.

Как отмечают обладатели сертификатов, средства материнского капитала семьи намерены направить на улучшение жилищных условий и образование детей.

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*ПАО Банк « ФК Открытие», работает под брендом банк «Открытие»

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Банк «Открытие» — крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди всех российских банковских групп*. Работает на финансовом рынке с 1993 года.

Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2 702,7млрд рублей, собственный капитал — 232,0 млрд рублей.

«Открытие» — универсальный коммерческий банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса и качественным управлением капиталом. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и PrivateBanking. Особое внимание «Открытие» уделяет высокотехнологичным сервисам: в рамках проекта «Рокетбанк» предлагается полностью дистанционный сервис для физических лиц, в рамках проекта «Точка» — полностью дистанционное обслуживание для предпринимателей.

Банк «Открытие» был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский банк и банк «Петрокоммерц».

Надежность банка подтверждена рейтингами международных агентств Standard&Poor’s (В+) и Moody’s (Ba3).

Ключевым акционером банка «Открытие» является «Открытие Холдинг», который владеет 65,28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.

* Согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА на основании отчетности по РСБУ по итогам 2016 года