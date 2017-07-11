7 тысяч рублей за медосмотр. Предприимчивый врач-терапевт из Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела
Опубликовано: 11 июля 2017, 13:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
В получении взяток за незаконные действия подозревается врач-терапевт Нижневартовской районной больницы.
Как сообщили следователи, подозреваемый за взятки от граждан незаконно выдавал им заключения медицинского осмотра без его фактического прохождения. Стоимость поддельного документа предприимчивый терапевт оценил в 7 тыс. рублей. Пока следствие установило, что таким образом врач «продал» три медицинских заключения.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: Нижневартовская районная больница, новости ХМАО, Новости Югры, СУ СК РФ по Югре..
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