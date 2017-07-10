За три дня в авариях на дорогах Югры погибли пять человек
Опубликовано: 10 июля 2017, 11:28 | Служба новостей "ЮграPRO"
С 7 по июля текущего года на территории округа произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 5 человек, пострадали – 21.
ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу в Сургутском районе на 3 км автодороги «Травяного месторождения». Водитель автомобиля «Лексус» 1976 года рождения не справился с управлением, в результате чего иномарка перевернулась. Водитель погиб.
В этот же день в 11:15 на 841 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района столкнулись «Рено Дастер» и легковой «ВАЗ». Оба водителя погибли на месте ДТП.
Также 7 июля около 17:00 в г. Нижневартовске на 215 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» погибла женщина-водитель «Тойоты», которая нарушила правила проезда перекрестка и допустила столкновение с автомобилем «Хонда».
На следующий день в Нижневартовске разбился водитель скутера «Хонда», который не справился с управлением и допустил опрокидывание. Мужчина скончался на месте происшествия.
Рубрики: Происшествия. Метки: ДТП, новости ХМАО, Новости Югры.
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