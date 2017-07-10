За три дня в авариях на дорогах Югры погибли пять человек

С 7 по июля текущего года на территории округа произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 5 человек, пострадали – 21.

ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу в Сургутском районе на 3 км автодороги «Травяного месторождения». Водитель автомобиля «Лексус» 1976 года рождения не справился с управлением, в результате чего иномарка перевернулась. Водитель погиб.

В этот же день в 11:15 на 841 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района столкнулись «Рено Дастер» и легковой «ВАЗ». Оба водителя погибли на месте ДТП.

Также 7 июля около 17:00 в г. Нижневартовске на 215 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» погибла женщина-водитель «Тойоты», которая нарушила правила проезда перекрестка и допустила столкновение с автомобилем «Хонда».

На следующий день в Нижневартовске разбился водитель скутера «Хонда», который не справился с управлением и допустил опрокидывание. Мужчина скончался на месте происшествия.