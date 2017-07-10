Югорские полицейские обезвредили бабушку – за хранение пороха 70-летней пенсионерке грозит до 5 лет тюрьмы

В ходе расследования уголовного дела полицейскими Октябрьского района был проведен обыск в одном из поселков. В результате сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли в доме 70-летней местной жительницы более 3 килограммов дымного пороха и около одного килограмма бездымного пороха.

Хозяйка «боеприпасов» сообщила, что найденное принадлежит ее супругу, умершему более 9 лет назад.

В настоящее время в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей.