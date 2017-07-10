В Югре зарегистрировали «единороссов», собирающихся занять места в окружной Думе

Окружной Избирком провел очередное заседание, на котором был заверен список кандидатов в депутаты Думы от регионального отделения «Единой России».

Проверив документацию, представленную кандидатами, в избирательной комиссии не нашли никаких нарушений. В итоге по Нефтеюганскому одномандатному избирательному округу № 6 «ЕР» будет представлять Зеленский Александр Александрович, а в Сургутском округе № 10 – Урванцева Ирина Александровна.

Напомним, на выборах 10 сентября югорчанам нужно будет выбрать замену покинувгим Думу депутатам Юрию Важенину, перешедшему в Совет Федерации, и Сергею Дегтяреву, занявшему пост мэра Нефтеюганска. Ранее избирком заверил список депутатов от ЛДПР.