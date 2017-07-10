Понедельник, 10 июля 2017 18+

Комментарии:

В Югре зарегистрировали «единороссов», собирающихся занять места в окружной Думе

Опубликовано: 10 июля 2017, 15:53 | Служба новостей "ЮграPRO"

Окружной Избирком провел очередное заседание, на котором был заверен список кандидатов в депутаты Думы от регионального отделения «Единой России».

Проверив документацию, представленную кандидатами, в избирательной комиссии не нашли никаких нарушений. В итоге по Нефтеюганскому одномандатному избирательному округу № 6 «ЕР» будет представлять Зеленский Александр Александрович, а в Сургутском округе № 10 – Урванцева Ирина Александровна.

Напомним, на выборах 10 сентября югорчанам нужно будет выбрать замену покинувгим Думу депутатам Юрию Важенину, перешедшему в Совет Федерации, и Сергею Дегтяреву, занявшему пост мэра Нефтеюганска. Ранее избирком заверил список депутатов от ЛДПР.

Рубрики: Выборы, Нефтеюганский район, Общество, Сургутский район. Метки: , , , , , , , , .


Рейтинг новости:

141
Просмотры:
3
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Аноним:
    10 июля 2017 в 17:01

    не пойдем на выборы всеравно их сфальцифицируют власти и изберком югры

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Растрата бюджета на 90 миллионов рублей. В ХМАО чиновник второй раз попал под следствие

Опубликовано 10 июля 2017, 17:40

Прокуратурой г. Пыть-Яха по результатам проверки установлено, что в декабре 2016 года директором МУП «Управление городского хозяйства» заключен договор с подрядной организацией ООО «Инновационные Технологии» на осуществление работ по капитальному ремонту оборудования водоочистных сооружений. Правда, организация ... Читать полностью >>

В Югре утонул ребенок. Под следствие попал отец мальчика

Опубликовано 10 июля 2017, 16:54

Трагедия произошла 6 июля в Октябрьском районе на реке Карымкарская. 15-летний юноша отправился с отцом на лодке проверять рыболовные сети. При возвращении с рыбалки, подросток сел на край лодки, не ожидая резких маневров, он не удержался ... Читать полностью >>

Работа над экономическим развитием Югры привела за решетку. В ХМАО задержаны два чиновника по делу о коррупции

Опубликовано 10 июля 2017, 15:02

Двое сотрудников департамента экономического развития округа были взяты под стражу в рамках расследования дела о получении взятки на несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. В следственном комитете ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO