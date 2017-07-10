В Югре зарегистрировали «единороссов», собирающихся занять места в окружной Думе
Опубликовано: 10 июля 2017, 15:53 | Служба новостей "ЮграPRO"
Окружной Избирком провел очередное заседание, на котором был заверен список кандидатов в депутаты Думы от регионального отделения «Единой России».
Проверив документацию, представленную кандидатами, в избирательной комиссии не нашли никаких нарушений. В итоге по Нефтеюганскому одномандатному избирательному округу № 6 «ЕР» будет представлять Зеленский Александр Александрович, а в Сургутском округе № 10 – Урванцева Ирина Александровна.
Напомним, на выборах 10 сентября югорчанам нужно будет выбрать замену покинувгим Думу депутатам Юрию Важенину, перешедшему в Совет Федерации, и Сергею Дегтяреву, занявшему пост мэра Нефтеюганска. Ранее избирком заверил список депутатов от ЛДПР.
Рубрики: Выборы, Нефтеюганский район, Общество, Сургутский район. Метки: «Единая Россиия», Выборы в думу ХМАО, Дума ХМАО, Избирком ХМАО, новости ХМАО, новости Югра, предвыборная кампания, ХМАО, Югра.
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