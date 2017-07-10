В Югре утонул ребенок. Под следствие попал отец мальчика

Трагедия произошла 6 июля в Октябрьском районе на реке Карымкарская. 15-летний юноша отправился с отцом на лодке проверять рыболовные сети. При возвращении с рыбалки, подросток сел на край лодки, не ожидая резких маневров, он не удержался и упал за борт, когда судно совершило поворот. Отец попытался вытащить мальчика, но не сумел.

По данному факту Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи ставят в вину отцу мальчика тот факт, что он не обеспечил безопасность сына, не предоставив ему спасательный жилет и допустив во время управления судном резкий маневр. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие обращается к лицам, ответственным за безопасность детей, прежде всего, к родителям: необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних в период пребывания на водных объектах. При нахождении вблизи водоемов с детьми следует при себе иметь спасательные средства (жилеты, круги и т.п.). Кроме этого призываем не допускать случаев нахождения детей на водоемах без присмотра взрослых, а также фактов употребления спиртного в присутствии детей.