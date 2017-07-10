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В Югре утонул ребенок. Под следствие попал отец мальчика

Опубликовано: 10 июля 2017, 16:54 | Служба новостей "ЮграPRO"

Трагедия произошла 6 июля в Октябрьском районе на реке Карымкарская. 15-летний юноша отправился с отцом на лодке проверять рыболовные сети. При возвращении с рыбалки, подросток сел на край лодки, не ожидая резких маневров, он не удержался и упал за борт, когда судно совершило поворот. Отец попытался вытащить мальчика, но не сумел.

По данному факту Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи ставят в вину отцу мальчика тот факт, что он не обеспечил безопасность сына, не предоставив ему спасательный жилет и допустив во время управления судном резкий маневр. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие обращается к лицам, ответственным за безопасность детей, прежде всего, к родителям: необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних в период пребывания на водных объектах. При нахождении вблизи водоемов с детьми следует при себе иметь спасательные средства (жилеты, круги и т.п.). Кроме этого призываем не допускать случаев нахождения детей на водоемах без присмотра взрослых, а также фактов употребления спиртного в присутствии детей.

Рубрики: Общество, Октябрьский район, Происшествия. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    10 июля 2017 в 17:03

    Да когда садился в лодку о чем думал папаша

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  2. Грамотно:
    10 июля 2017 в 17:27

    Надо жилеты эти выдавать бесплатно в деревнях где основной вид транспорта-лодка. ГИМС вести профилактические рейды, поимали-выписали штраф, подарили всем кто в лодке жилеты. Дарят же наркоманам новые шприцы, презирвативы….

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    • Аноним:
      10 июля 2017 в 17:48

      Но подари а они потеряю .что следующий раз снова дарит. да и жилет стоит недорого- дорога жизнь человека.

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