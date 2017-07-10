В Югре будут судить полицейского-наркодилера

В совершении сразу нескольких преступлений обвиняется бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Советскому району.

В числе раскрытых эпизодов – похищение паспорта у жителя Югорска без каких либо на то законных оснований, оформление по данному документу нескольких фиктивных договоров об оказании услуг сотовой связи с целью приобретения и реализации наркотических средств.

«С помощью вышеуказанных абонентских номеров оперуполномоченный полиции согласовывал условия продажи наркотических средств и сообщал покупателям о месте расположения так называемых «закладок» с наркотическими средствами. Часть наркотических средств обвиняемый хранил в своем личном автомобиле, часть — у себя дома. При очередной попытке сбыть наркотические средства он был задержан сотрудниками собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.