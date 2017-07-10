В экономической столице Югры на митинге протеста ребенок призвал к ответу чиновников

В городе Сургуте ХМАО вчера состоялся митинг протеста, но никто из руководителей и депутатов Сургута не появился на этом мероприятии, за исключением полицейских с собакой. На этом митинге выступил ребенок дошкольного возраста, с требованием разобраться, кто виноват, в том, что люди в экономически успешном городе живут в нечеловеческих условиях, и выделить его бабушке квартиру.

«Кто так сделал? И бабе дайте квартиру», — выкрикнул пятилетний ребенок.

Митинг открыл первый секретарь Ханты-Мансийского окружного отделения Коммунистической партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов.

«Естественно с администрации никого нет, они не пришли, ну как всегда, они боятся», — заявил Вадим Абдуррахманов.

Люди, проживающие в балках провели митинг и приняли резолюцию. В тексте резолюции сургутяне попросили полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе и правительство Югры принять меры к администрации города Сургута в вопросе расселения людей, живущих в балках. Также митингующие попросили прокуратуру ХМАО защитить права граждан, проживающих в балках, а депутатов всех уровней взять на депутатский контроль процесс урегулирования конфликта, между администрацией Сургута и гражданами, проживающими в балках.

Уведомление о проведение митинга в администрацию Сургута подал первый секретарь Ханты-Мансийского окружного отделения Коммунистической партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов. Сообщали ранее журналисты информационного агентства «ЮграPRO».

Напомним, что в самом большом городе Ханты-Мансийского автономного округа Сургуте люди проживают в балках, а балок по сургутски — это сарай, сбитый из досок, и между досок засыпаны опилки. В таких условиях проживают и семьи с детьми. И, как оказалось, на митинг, согласованный властью города не пришел ни один чиновник, ни один депутат. Вероятно, у них другие, более важные дела.

Примечательно, что прошлый 2016 год был объявлен Годом детства и, и Югра присоединяется к проведению Десятилетия детства, которое пойдет с 2018 по 2027 годы. Переедут ли детишки, проживающие в сараях в нормальное жилье, остается под большим вопросам, если чиновники не хотят даже видеть эту проблему, а многие дети там проживают без прописки.

«Мы, югорчане, с воодушевлением приняли решение Президента о том, чтобы объявить период с 2018 года по 2027 год десятилетием детства. И в нашем случае получалось так, что в прошлом году был Год детства, и мы по сути своей подготовились к такому высокому национального уровня решению о продолжении развития наших детей», — заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Как все это прекрасно звучит, а может, и нет балочной проблемы в Югре, а все эти «левые» придумали, для пиара?