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В экономической столице Югры на митинге протеста ребенок призвал к ответу чиновников

Опубликовано: 10 июля 2017, 14:50 | Служба новостей "ЮграPRO"

В городе Сургуте ХМАО вчера состоялся митинг протеста, но никто из руководителей и депутатов Сургута не появился на этом мероприятии, за исключением полицейских с собакой. На этом митинге выступил ребенок дошкольного возраста, с требованием разобраться, кто виноват, в том, что люди в экономически успешном городе живут в нечеловеческих условиях, и выделить его бабушке квартиру.

«Кто так сделал? И бабе дайте квартиру», — выкрикнул пятилетний ребенок.

Митинг открыл первый секретарь Ханты-Мансийского окружного отделения Коммунистической партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов.

«Естественно с администрации никого нет, они не пришли, ну как всегда, они боятся», — заявил Вадим Абдуррахманов.

Люди, проживающие в балках провели митинг и приняли резолюцию. В тексте резолюции сургутяне попросили полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе и правительство Югры принять меры к администрации города Сургута в вопросе расселения людей, живущих в балках. Также митингующие попросили прокуратуру ХМАО защитить права граждан, проживающих в балках, а депутатов всех уровней взять на депутатский контроль процесс урегулирования конфликта, между администрацией Сургута и гражданами, проживающими в балках.

Уведомление о проведение митинга в администрацию Сургута подал первый секретарь Ханты-Мансийского окружного отделения Коммунистической партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов. Сообщали ранее журналисты информационного агентства «ЮграPRO».

Напомним, что в самом большом городе Ханты-Мансийского автономного округа Сургуте люди проживают в балках, а балок по сургутски — это сарай, сбитый из досок, и между досок засыпаны опилки. В таких условиях проживают и семьи с детьми. И, как оказалось, на митинг, согласованный властью города не пришел ни один чиновник, ни один депутат. Вероятно, у них другие, более важные дела.

Примечательно, что прошлый 2016 год был объявлен Годом детства и, и Югра присоединяется к проведению Десятилетия детства, которое пойдет с 2018 по 2027 годы. Переедут ли детишки, проживающие в сараях в нормальное жилье, остается под большим вопросам, если чиновники не хотят даже видеть эту проблему, а многие дети там проживают без прописки.

«Мы, югорчане, с воодушевлением приняли решение Президента о том, чтобы объявить период с 2018 года по 2027 год десятилетием детства. И в нашем случае получалось так, что в прошлом году был Год детства, и мы по сути своей подготовились к такому высокому национального уровня решению о продолжении развития наших детей», — заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Как все это прекрасно звучит, а может, и нет балочной проблемы в Югре, а все эти «левые» придумали, для пиара?

Рубрики: Политика, Сургут. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. Марк:
    10 июля 2017 в 16:36

    У организаторов инвалидность, раз они используют 5-летнего ребенка

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    • Аноним:
      10 июля 2017 в 17:00

      Ребенок был с бабушкой и видать устал малыш жить в «трущабах городских» и хочет вырасти нормальным гражданином России и жить нормально любить родину Россию и Югру…Потом когд в вырастет пойдет служить в армию и будет защищать Родину. Хвала что есть такие Мальчишки- Кибальчишки что боятся их проклятые буржуины.

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  2. Аноним:
    10 июля 2017 в 17:07

    на фото отец стал инвалидом подорвался на тяжелой работе на севере и остался в балке с семьей. Ой ой что творят власти Сургута да и не только они в людом городе округа …И все с подачи Комаровой..

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  3. Ольга:
    10 июля 2017 в 21:10

    Это мой сын. И его никто не использовал. Он сам захотел сказать.

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  4. Проблема одна живем на поселке Взлетном , Я Татьяна Пантелеймонова Молотова ,С 1960 года адрес линия 1 квартира дом3 квартира 6 .:
    10 июля 2017 в 22:32

    Столько лет прожили в Сургуте , проработали вот уде будет как 40 лет. И не каких мер не предпринимаются, говорят, снесут , Снесут. До сих пор мы проработали здесь . Я работаю в школе лаборантом до сих пор работаю. Мы, приехали сюда здесь еще города не было практический -это Ленина, Мира, Островского было выстроено муж у меня работал на «Татре», они все это возили и вывозили и от этого ничего не получили так и стоим в очереди. Сейчас у меня двое детей они женаты двое внуков 5 человек нас живет вот наши соседи. Мы, живем в доме барачного типа,вода привозная возят 3 раза в неделю, вот успевай набрать. Спасибо еще что город немного доплачивает за одно только отопление мы платим 10 тысяч рублей в месяц.

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