Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра»

В связи с «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра».

На полгода управление банком будет передано Агентству по страхованию вкладов, кроме того на три месяца вводится мораторий на выплаты по требованиям кредиторов «Югры», передает Meduza.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 14 дней с даты введения моратория.