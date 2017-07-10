Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра»
Опубликовано: 10 июля 2017, 11:52 | Служба новостей "ЮграPRO"
В связи с «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра».
На полгода управление банком будет передано Агентству по страхованию вкладов, кроме того на три месяца вводится мораторий на выплаты по требованиям кредиторов «Югры», передает Meduza.
Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 14 дней с даты введения моратория.
Рубрики: Экономика. Метки: Банк "Югра", новости ХМАО, Новости Югры.
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