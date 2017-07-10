Понедельник, 10 июля 2017 18+

Комментарии:

Растрата бюджета на 90 миллионов рублей. В ХМАО чиновник второй раз попал под следствие

Опубликовано: 10 июля 2017, 17:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

Прокуратурой г. Пыть-Яха по результатам проверки установлено, что в декабре 2016 года директором МУП «Управление городского хозяйства» заключен договор с подрядной организацией ООО «Инновационные Технологии» на осуществление работ по капитальному ремонту оборудования водоочистных сооружений.

Правда, организация работы в полном объеме не произвела, объект так и не был запущен и введен в эксплуатацию. Но руководитель МУПа счел этот факт несущественным и подписал акт выполненных работ, в котором было указано, что пуско-наладка подрядчиком якобы выполнена в полном объеме. Также в полном объеме были перечислены бюджетные средства на счет ООО «Инновационные Технологии».

В итоге подрядчик получил более 89 млн рублей, которые впоследствии были присвоены и разделены между руководством ООО «Инновационные Технологии» и МУП «Управление городского хозяйства».

По материалам прокурорской проверки органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В прокуратуре отмечают, что ранее этот же чиновник (глава МУП «Управление городского хозяйства») стал фигурантом уголовного дела за незаконные скидки на коммунальные ресурсы местной управляющей компании, глава которой передал ему пять взяток.

Рубрики: Происшествия, Пыть-Ях, Экономика. Метки: , , , , , , .


Рейтинг новости:

381
Просмотры:
5
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Аноним:
    10 июля 2017 в 17:51

    Но куда смотрит государев глаз-прокуратура? или она повернула голову в две стороны а спереди не видит как тырят из бюджета

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Югре утонул ребенок. Под следствие попал отец мальчика

Опубликовано 10 июля 2017, 16:54

Трагедия произошла 6 июля в Октябрьском районе на реке Карымкарская. 15-летний юноша отправился с отцом на лодке проверять рыболовные сети. При возвращении с рыбалки, подросток сел на край лодки, не ожидая резких маневров, он не удержался ... Читать полностью >>

В Югре зарегистрировали «единороссов», собирающихся занять места в окружной Думе

Опубликовано 10 июля 2017, 15:53

Окружной Избирком провел очередное заседание, на котором был заверен список кандидатов в депутаты Думы от регионального отделения «Единой России». Проверив документацию, представленную кандидатами, в избирательной комиссии не нашли никаких нарушений. В итоге по Нефтеюганскому одномандатному избирательному ... Читать полностью >>

Работа над экономическим развитием Югры привела за решетку. В ХМАО задержаны два чиновника по делу о коррупции

Опубликовано 10 июля 2017, 15:02

Двое сотрудников департамента экономического развития округа были взяты под стражу в рамках расследования дела о получении взятки на несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. В следственном комитете ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO