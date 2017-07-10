Растрата бюджета на 90 миллионов рублей. В ХМАО чиновник второй раз попал под следствие

Прокуратурой г. Пыть-Яха по результатам проверки установлено, что в декабре 2016 года директором МУП «Управление городского хозяйства» заключен договор с подрядной организацией ООО «Инновационные Технологии» на осуществление работ по капитальному ремонту оборудования водоочистных сооружений.

Правда, организация работы в полном объеме не произвела, объект так и не был запущен и введен в эксплуатацию. Но руководитель МУПа счел этот факт несущественным и подписал акт выполненных работ, в котором было указано, что пуско-наладка подрядчиком якобы выполнена в полном объеме. Также в полном объеме были перечислены бюджетные средства на счет ООО «Инновационные Технологии».

В итоге подрядчик получил более 89 млн рублей, которые впоследствии были присвоены и разделены между руководством ООО «Инновационные Технологии» и МУП «Управление городского хозяйства».

По материалам прокурорской проверки органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В прокуратуре отмечают, что ранее этот же чиновник (глава МУП «Управление городского хозяйства») стал фигурантом уголовного дела за незаконные скидки на коммунальные ресурсы местной управляющей компании, глава которой передал ему пять взяток.