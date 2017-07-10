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Работа над экономическим развитием Югры привела за решетку. В ХМАО задержаны два чиновника по делу о коррупции

Опубликовано: 10 июля 2017, 15:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

Двое сотрудников департамента экономического развития округа были взяты под стражу в рамках расследования дела о получении взятки на несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. В следственном комитете информацию официально не разглашают.

Не называют также и имена чиновников, в рамках сохранения тайны следствия. Пока известно только, что сотрудникам правительства Югры избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее следком возбудил ряд уголовных дел в отношении троих бывших работников департамента по экономическому развитию округа. Их обвиняют в том, что в течении 2014-2016 годов они систематически получали взятки от представителей компаний за изготовление лицензий на право осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также за укрывательство нарушений за реализацию алкоголя.

Напомним, главой департамента экономразвития ХМАО является заместитель губернатор Павел Сидоров. Пока что он не фигурировал в коррупционном деле своих подчиненных.

Рубрики: Происшествия, Экономика. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    10 июля 2017 в 17:44

    он ими руководит

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