Полицейские избавили вартовчан от некачественного алкоголя на сумму в 480 тыс.рублей

Сотрудники нижневартовской полиции изъяли из незаконного оборота более 5300 бутылок на общую сумму свыше 480 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального Управления МВД.

Все нарушители привлечены к административной ответственности по статье 14.16 КОАП РФ.

Отметим, за подобные нарушения предусмотрен штраф от 10 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тыс.рублей для юрлиц. Административное наказание сопровождает изъятие этилового спирта и спиртосодержащей продукции.