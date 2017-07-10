Полицейские избавили вартовчан от некачественного алкоголя на сумму в 480 тыс.рублей
Опубликовано: 10 июля 2017, 12:38 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сотрудники нижневартовской полиции изъяли из незаконного оборота более 5300 бутылок на общую сумму свыше 480 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального Управления МВД.
Все нарушители привлечены к административной ответственности по статье 14.16 КОАП РФ.
Отметим, за подобные нарушения предусмотрен штраф от 10 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тыс.рублей для юрлиц. Административное наказание сопровождает изъятие этилового спирта и спиртосодержащей продукции.
Рубрики: Нижневартовск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, УМВД РФ по Югре.
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