Небезопасная реконструкция. Магазин в многоэтажке Сургута стал поводом для обращения в прокуратуру активистов ОНФ

Многоэтажный дом по улице Ленина, 50 в Сургуте попал в проблемную повестку югорских активистов — в апреле 2016 г. здесь началась сомнительная с точки зрения безопасности реконструкция магазина, расположенного на первом этаже. По этому поводу «фронтовики» обратились в прокуратуру ХМАО.

«Мы обратили внимание на то, что при проведении реконструкции помещение магазина выступило на придомовую территорию, а также заняло часть пешеходного тротуара. Это небезопасно, поскольку дом расположен на одной из центральных улиц, где оживленное движение. И пешеходам приходится преодолевать расстояние около дома по проезжей части», – рассказала координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Югре Инна Бирук.

При детальном разборе ситуации оказалось, что этот многоквартирный дом 1986 года постройки имеет тип внутренних стен из несущих панелей, то есть ни переносить, ни убирать их нельзя.

В администрации Сургута подтвердили, что по данному объекту было выдано разрешение на строительство, но на вопрос о законности реконструкции пока не ответили. При этом частичный опрос жителей дома, проведенный «фронтовиками», показал, что они были против такого рода переделки магазина и обращались во многие инстанции.

«Мы уже обратились в прокуратуру Югры с просьбой о проведении совместной со Службой жилищного и строительного надзора округа проверки по выяснению последствий такой реконструкции. А также будем добиваться соблюдения прав жильцов на придомовую территорию», – сказала Бирук.

Как сообщили в югорском отделении ОНФ, в целом при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в округе есть проблемы примерно в 70% муниципалитетов. Наиболее распространенные – это подготовка документов и отсутствие надлежащего информирования.