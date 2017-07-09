В Югре горел жилой дом

Похожие:

В Югре на нефтяном месторождении водитель автомобиля «Лексус» скончался от травм, полученных в ДТП Накануне на 3 км внутрипромысловой дороги, ведущей на 1 куст Трявяного месторождения Сургутского района ХМАО, произошло ДТП. Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «Лексус», неправильно выбрал скорость, не учел дорожные условия, не справился с управлением своего ... Читать полностью >>

Ничто человеческое не лишне. Бывшая работница Сбербанка в Урае воровала деньги клиентов Жительница г. Урая обратилась в городскую прокуратуру с жалобой на то, что с ее счета в ОАО «Сбербанк России» пропали денежные средства. Специалисты ведомства отправились проверить соблюдение законности в банковской деятельности. В ходе изучения материалов, прокуратура ... Читать полностью >>