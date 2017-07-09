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В Югре горел жилой дом

Опубликовано: 9 июля 2017, 8:56 | Служба новостей "ЮграPRO"

В поселке Междуреченский ХМАО горел жилой дом.

В 04:06 поступило сообщение о пожаре жилого дома. Пожар локализован в 04:13. Пожар ликвидирован в 04:14. К тушению пожара от «Центроспас-Югория» привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.

Рубрики: Кондинский район, Происшествия. Метки: , , .


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