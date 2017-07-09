В Югре горел жилой дом
Опубликовано: 9 июля 2017, 8:56 | Служба новостей "ЮграPRO"
В поселке Междуреченский ХМАО горел жилой дом.
В 04:06 поступило сообщение о пожаре жилого дома. Пожар локализован в 04:13. Пожар ликвидирован в 04:14. К тушению пожара от «Центроспас-Югория» привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
Рубрики: Кондинский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, ХМАО, Югра.
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