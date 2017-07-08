В Югре на нефтяном месторождении водитель автомобиля «Лексус» скончался от травм, полученных в ДТП
Опубликовано: 8 июля 2017, 9:51 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне на 3 км внутрипромысловой дороги, ведущей на 1 куст Трявяного месторождения Сургутского района ХМАО, произошло ДТП. Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «Лексус», неправильно выбрал скорость, не учел дорожные условия, не справился с управлением своего транспортного средства и допустил занос с последующим опрокидыванием на проезжую часть, сообщает пресс-служба управления МВД по Югре.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался от полученных травм.
Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, ХМАО, Югра.
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