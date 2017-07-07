Югорских нефтедобытчиков обворовали почти на три миллиона
Опубликовано: 7 июля 2017, 16:44 | Служба новостей "ЮграPRO"
С территории одного из месторождений в Сургутском районе пропали более 50 труб. Нефтегазовое предприятие свои убытки оценило в сумму более 2,7 млн рублей и обратилось в полицию.
Осмотрев территорию, оперативники установили, что для освобождения месторождения от труб злоумышленники использовали «КамАЗ». Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей Сургута 1985, 1968 и 1963 годов рождения, один из которых работал на месторождении. В настоящее время похищенное имущество полностью изъято и возвращено законному владельцу.
Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело, санкция статьи по которому предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Пока же с подозреваемых взяли лишь подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Рубрики: Общество, Происшествия, Сургутский район. Метки: кража, новости ХМАО, новости Югра, Полиция ХМАО, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 7 июля 2017, 17:40
Жительница г. Урая обратилась в городскую прокуратуру с жалобой на то, что с ее счета в ОАО «Сбербанк России» пропали денежные средства. Специалисты ведомства отправились проверить соблюдение законности в банковской деятельности. В ходе изучения материалов, прокуратура ... Читать полностью >>
Опубликовано 7 июля 2017, 15:35
Аукцион на поставку 13 тонн медицинского вазелина почти на два миллиона рублей объявила мэрия Сургута. Судя по документам заказа, такого объема товара хватит на год – поставки должны будут осуществляться по заявкам заказчика вплоть до 30 ... Читать полностью >>
Опубликовано 7 июля 2017, 14:48
Аукцион на Эргинское месторождение состоится через неделю, 12 июля в 13:00, сообщили сегодня в Минприроды РФ. Также ведомство опубликовало окончательный список допущенных к участию в аукционе четырех компаний. Это, ожидаемо, ПАО «НК «Роснефть», дочерняя компания ООО ... Читать полностью >>