Югорских нефтедобытчиков обворовали почти на три миллиона

С территории одного из месторождений в Сургутском районе пропали более 50 труб. Нефтегазовое предприятие свои убытки оценило в сумму более 2,7 млн рублей и обратилось в полицию.

Осмотрев территорию, оперативники установили, что для освобождения месторождения от труб злоумышленники использовали «КамАЗ». Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей Сургута 1985, 1968 и 1963 годов рождения, один из которых работал на месторождении. В настоящее время похищенное имущество полностью изъято и возвращено законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело, санкция статьи по которому предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Пока же с подозреваемых взяли лишь подписки о невыезде и надлежащем поведении.