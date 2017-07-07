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Югорских нефтедобытчиков обворовали почти на три миллиона

Опубликовано: 7 июля 2017, 16:44 | Служба новостей "ЮграPRO"

С территории одного из месторождений в Сургутском районе пропали более 50 труб. Нефтегазовое предприятие свои убытки оценило в сумму более 2,7 млн рублей и обратилось в полицию.

Осмотрев территорию, оперативники установили, что для освобождения месторождения от труб злоумышленники использовали «КамАЗ». Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей Сургута 1985, 1968 и 1963 годов рождения, один из которых работал на месторождении. В настоящее время похищенное имущество полностью изъято и возвращено законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело, санкция статьи по которому предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Пока же с подозреваемых взяли лишь подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

Рубрики: Общество, Происшествия, Сургутский район. Метки: , , , , , .


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