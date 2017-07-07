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Сегодня ночью в Сургутском районе в результате ДТП погибли трое

Опубликовано: 7 июля 2017, 9:42 | Служба новостей "ЮграPRO"

Трагедией закончилось ДТП, происшедшее накануне, 6 июля, около 23.45 на 17 километре автодороги «Лянтор – Вачимское месторождение».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре, на дороге столкнулись  «Урал-4320» и «ВАЗ-21017» . В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое неустановленных пассажиров погибли на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.

Рубрики: Происшествия. Метки: , , .


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