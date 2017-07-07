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В Пыть-Яхе оштрафовали «заграничную» сектантку

Опубликовано: 7 июля 2017, 10:05 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне мировой судья Пыть-Яха привлек к административной ответственности местную жительницу, которая занималась миссионерской деятельностью, направленной на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками религиозного объединения.

По данным правоохранительных органов, горожанка  совместно с единомышленниками осуществляла обход квартир жилых домов г. Пыть-Яха, рассказывая гражданам о том, что является представителем религиозной организации со «штаб-квартирой» за пределами Российской Федерации.

По словам одного из свидетелей, при посещении его квартиры женщина утверждала, что на семье лежит родовое проклятье, которое можно снять только посредством специальных молитв.  Доверившись, гражданин разрешил прочитать молитву над сыном, а затем передал женщине контактные данные для дальнейшей связи. Позже мужчина понял, что это была попытка вовлечения в «религию», больше похожую на секту. Гражданин обратился в полицию и помог найти сектантку.

В результате мировой суд признал гражданку виновной в совершении правонарушения и назначил ей штраф в размере пять тысяч рублей.

Рубрики: Общество, Пыть-Ях. Метки: , , , , .


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