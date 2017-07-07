Пятница, 7 июля 2017 18+

Комментарии:

«Потратил окружные деньги». В отношении замглавы администрации Кондинского района возбуждено уголовное дело

Опубликовано: 7 июля 2017, 13:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Алексея Яковлева, замглавы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщили  в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В декабре 2016 года между ООО «Междуреченские коммунальные системы» и ООО «Инновационные Технологии» был заключен договор по проведению в п. Лиственичный капитального ремонта системы водоснабжения с заменой технологического оборудования. В этот же день был подписан акт приемки выполненных работ. При этом оборудование поставлено не было, а работы не проведены. Но подозреваемый, исполнявший в тот момент обязанности начальника Управления ЖКХ администрации Кондинского района, подписал официальные документы, на основании которых  ООО «Междуреченские коммунальные системы» были перечислены денежные средства в размере свыше 33 миллионов рублей. В дальнейшем подозреваемый представил в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры отчет о целевом использовании субсидий из бюджета округа.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Отметим, Алексей Яковлев работает в администрации Кондинского района с 2001 года. Ранее возглавлял прокуратуру района.

Рубрики: Общество. Метки: , , .


Рейтинг новости:

94
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Тюмени завершился ЧЕ по биатлону, впереди чемпионат мира в Осло

Опубликовано 29 февраля 2016, 10:32

В Тюмени завершился чемпионат Европы-2016, впереди чемпионат мира по биатлону в норвежском Осло. В медальном зачете первое место завоевала сборная России. На счету россиян четыре золота (супермикст, смешанная эстафета, Евгений Гараничев в спринте и Антон Бабиков ... Читать полностью >>

В гонке преследования на ЧЕ в Тюмени золото и серебро досталось России

Опубликовано 28 февраля 2016, 11:42

На чемпионате Европы, который продолжается в Тюмени, 27 февраля россияне разыграли золото в гонке преследования: Антон Бабиков – 1-й, Евгений Гараничев – 2-й. Тюменский герой Евгений Гараничев зарубился с Антоном Бабиковым, но все решилось на финише: ... Читать полностью >>

Золото Гараничева, бронза Бабикова в спринте на ЧЕ по биатлону в Тюмени

Опубликовано 26 февраля 2016, 10:27

Россиянин Евгений Гараничев победил в спринте на 10 км на чемпионате Европы по биатлону 25 февраля в Тюмени. Второе место занял норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд, а третий результат показал россиянин Антон Бабиков. Россиянин Евгений Гараничев после победы ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO