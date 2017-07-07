«Потратил окружные деньги». В отношении замглавы администрации Кондинского района возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Алексея Яковлева, замглавы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В декабре 2016 года между ООО «Междуреченские коммунальные системы» и ООО «Инновационные Технологии» был заключен договор по проведению в п. Лиственичный капитального ремонта системы водоснабжения с заменой технологического оборудования. В этот же день был подписан акт приемки выполненных работ. При этом оборудование поставлено не было, а работы не проведены. Но подозреваемый, исполнявший в тот момент обязанности начальника Управления ЖКХ администрации Кондинского района, подписал официальные документы, на основании которых ООО «Междуреченские коммунальные системы» были перечислены денежные средства в размере свыше 33 миллионов рублей. В дальнейшем подозреваемый представил в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры отчет о целевом использовании субсидий из бюджета округа.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Отметим, Алексей Яковлев работает в администрации Кондинского района с 2001 года. Ранее возглавлял прокуратуру района.