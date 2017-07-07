Ничто человеческое не лишне. Бывшая работница Сбербанка в Урае воровала деньги клиентов

Жительница г. Урая обратилась в городскую прокуратуру с жалобой на то, что с ее счета в ОАО «Сбербанк России» пропали денежные средства. Специалисты ведомства отправились проверить соблюдение законности в банковской деятельности.

В ходе изучения материалов, прокуратура установила личность бывшей сотрудницы дополнительного офиса Урайского отделения ОАО «Сбербанк России», которая использовала в корыстных целях информацию, которая является банковской тайной.

Получив персональные данные клиентки, и имея доступ к банковской документации и к соответствующим электронным программам, она в период с января по апрель 2015 года, снимала с клиентского счета денежные средства и перечисляла их себе.

Таким образом, мошенница похитила более 200 тысяч рублей, принадлежащих заявительнице.

По результатам проверки правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшей работницы банка за незаконное использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайн, а также еще одно дело по факту хищения денежных средств.