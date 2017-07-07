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Ничто человеческое не лишне. Бывшая работница Сбербанка в Урае воровала деньги клиентов

Опубликовано: 7 июля 2017, 17:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

Жительница г. Урая обратилась в городскую прокуратуру с жалобой на то, что с ее счета в ОАО «Сбербанк России» пропали денежные средства. Специалисты ведомства отправились проверить соблюдение законности в банковской деятельности.

В ходе изучения материалов, прокуратура установила личность бывшей сотрудницы дополнительного офиса Урайского отделения ОАО «Сбербанк России», которая использовала в корыстных целях информацию, которая является банковской тайной.

Получив персональные данные клиентки, и  имея доступ к банковской документации и к соответствующим электронным программам, она в период с января по апрель 2015 года, снимала с клиентского счета денежные средства и перечисляла их себе.

Таким образом, мошенница похитила более 200 тысяч рублей, принадлежащих заявительнице.

По результатам проверки правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшей работницы банка за незаконное использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайн, а также еще одно дело по факту хищения денежных средств.

Рубрики: Общество, Происшествия, Урай. Метки: , , , , , , .


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