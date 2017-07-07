Начальник почтовой связи одного из отделений Октябрьского района предстанет перед судом за хищение и растрату денежных средств
Опубликовано: 7 июля 2017, 12:52 | Служба новостей "ЮграPRO"
Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отделения почтовой связи с.Большой Атлым, которая обвиняется хищении денежных средств.
Как сообщает прокуратура округа, с мая 2015 года по август 2016 года начальник отделения почтовой связи, работая по совместительству комендантом в одном из муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса, похищала денежные средства их касс указанных организаций путем внесения в финансовые документы заведомо ложных сведений. Деньгами она распоряжалась по своему усмотрению.
Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 тыс. рублей.
Рубрики: Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Прокуратура ХМАО-Югры.
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