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На борьбу за крупное югорское месторождение выставили «технического кандидата» из Саратова

Опубликовано: 7 июля 2017, 14:48 | Служба новостей "ЮграPRO"

Аукцион на Эргинское месторождение состоится через неделю, 12 июля в 13:00, сообщили сегодня в Минприроды РФ.

Также ведомство опубликовало окончательный список допущенных к участию в аукционе четырех компаний. Это, ожидаемо, ПАО «НК «Роснефть», дочерняя компания ООО «РН-Уватнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Хантос» и некое саратовское предприятие ООО «ПионерГео».

Согласно открытым данным, бросившее вызов нефтяным гигантам саратовское ООО «ПионерГео», было зарегистрировано в 2015 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности компании – управление финансово-промышленными группами, а геологоразведка и изучение недр идут как дополнительные. Правда, генеральный директор «ПионерГео» Алексей Прозоров является также руководителем и учредителем еще двух саратовских компаний, чья деятельность уже напрямую связана с нефтедобывающей отраслью.

Однако сомнительно, чтобы компания такого уровня могла соперничать с Роснефтью или Газпромнефтью. Отметим, ранее о своих интересах на Эргинском участке заявлял и Лукойл, но в итоговом списке допущенных к аукциону компания не значится.

Напомним, Эргинское нефтяное месторождение было открыто в 1995 г. Извлекаемые запасы нефти, числящиеся на государственном балансе запасов полезных ископаемых России составляют 18,842 млн т по категории С1 и 83,877 млн т по категории С2.

Эргинский участок недр является последним в нераспределенном фонде недр, содержащим столь значительные запасы нефти. Озвучивая список интересантов на разработку, министр природы Сергей Донской отметил, что значительное число позволяет предполагать, что стартовый платеж может существенно возрасти в ходе аукциона.

Пока стартовый размер разового платежа за пользование Эргинским участком недр установлен на уровне 7 млрд 433 млн 893 тыс. 707 рублей.

Рубрики: Страна и Мир, ТЭК. Метки: , , , , , , , , .


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