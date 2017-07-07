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Комментарии:

«Можем оказать содействие». Процедуру отбора кандидатов на пост руководителей двух югорских департаментов пытаются дискредитировать

Опубликовано: 7 июля 2017, 9:18 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Югре завершается процесс по отбору кандидатов на пост двух окружных департаментов — образования и молодёжной политики, а также соцзащиты. Уже сегодня участники представят свои программы членам специальной Комиссии при губернаторе Югры.

Между тем стало известно, что накануне в адрес территориальных подразделений Депсоцразвития стали поступать звонки с предложением о содействии в назначении на должность директора окружного Департамента.

Провокаторы представлялись помощниками одного из заместителей Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, который, якобы, готов решить вопрос с назначением на высокопоставленную должность, передает ugra-news.

При этом ни один из тех, к кому поступил звонок, не заявлялся для участия в конкурсном отборе. В департаменте госслужбы Югры предположили, что таким образом неустановленные лица пытаются дискредитировать процедуру отбора.

Напомним, что по итогам всех этапов отбора претенденты, показавшие наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору Югры Наталье Комаровой.

Рубрики: Политика. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Зубило:
    7 июля 2017 в 10:01

    Когда тема никому не интересна, можно использовать придуманные «скандалы». Это из методички для дилетантов

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