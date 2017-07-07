«Можем оказать содействие». Процедуру отбора кандидатов на пост руководителей двух югорских департаментов пытаются дискредитировать

В Югре завершается процесс по отбору кандидатов на пост двух окружных департаментов — образования и молодёжной политики, а также соцзащиты. Уже сегодня участники представят свои программы членам специальной Комиссии при губернаторе Югры.

Между тем стало известно, что накануне в адрес территориальных подразделений Депсоцразвития стали поступать звонки с предложением о содействии в назначении на должность директора окружного Департамента.

Провокаторы представлялись помощниками одного из заместителей Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, который, якобы, готов решить вопрос с назначением на высокопоставленную должность, передает ugra-news.

При этом ни один из тех, к кому поступил звонок, не заявлялся для участия в конкурсном отборе. В департаменте госслужбы Югры предположили, что таким образом неустановленные лица пытаются дискредитировать процедуру отбора.

Напомним, что по итогам всех этапов отбора претенденты, показавшие наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору Югры Наталье Комаровой.