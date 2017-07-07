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Единороссы Югры поддержали введение курортного сбора на юге страны

Опубликовано: 7 июля 2017, 11:42 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Ханты-Мансийске сторонники «Единой России» обсудили проект федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры» в четырех субъектах РФ, который подразумевает взимание платы за пользование курортной инфраструктурой.

Напомним, законопроектом предусматривается проведение эксперимента по введению курортного сбора в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. С отдыхающих планируется взимать налог, не превышающий 100 рублей в день. Законопроект уже принят Госдумой РФ в первом чтении 23 июня. По предварительным подсчетам предполагается, что при ставке сбора в 50 рублей за четыре года суммарный объем поступлений в Ставропольском крае превысит 2,2 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд, в Крыму — 16,4 млрд.рублей.

Депутат Думы ХМАО-Югры, председатель регионального координационного Совета сторонников партии «Единая Россия» Николай Ташланов поддержал нововведение, правда, отметил, что максимальная ставка для жителей Югры – это довольно много.

-Считаю, что подобные сборы должны быть, но совершенно не обязательно по максимальной ставке. Ведь в этом случае семьи из четырех человек за две-три недели отдыха потратят лишние 3000-4000 рублей. Принимая во внимание высокие цены на билеты и сложность транспортной схемы между северными регионами и югом страны, это существенные дополнительные траты, — отметил Ташланов.

Солидарен с депутатом и заместитель начальника Управления – начальник отдела мониторинга туризма и межрегионального сотрудничества Управления туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дмитрий Савватеев, который считает разработку данного законопроекта оправданной и актуальной мерой.

— Безусловно, она позволит решить ряд первоочередных и важных вопросов курортных регионов Российской Федерации и может существенно повлиять на развитие инфраструктуры указанных регионов.Вместе с тем, по итогам эксперимента и оценивая возможность расширения данного закона на всю территорию Российской Федерации, необходимо провести анализ существующего туристского потока в регионах, рассчитать экономический и социальный эффект от введения курортного сбора. Как минимум, данным решением мы не должны его уменьшить, — уточнил  Савватеев.

Парламентские слушания по законопроекту состоятся в Госдуме 10 июля.

Рубрики: Экономика. Метки: , , , , , .


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