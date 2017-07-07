Чиновникам Сургута понадобился вазелин. В промышленных масштабах
Опубликовано: 7 июля 2017, 15:35 | Служба новостей "ЮграPRO"
Аукцион на поставку 13 тонн медицинского вазелина почти на два миллиона рублей объявила мэрия Сургута. Судя по документам заказа, такого объема товара хватит на год – поставки должны будут осуществляться по заявкам заказчика вплоть до 30 июня 2018 года.
Информация о закупке уже ушла в социальные сети, пользователи которых с энтузиазмом начали юморить по поводу того, на какие цели администрации направлена такая закупка. Между тем, в конкурсной документации указано, что товар необходим для нужд муниципального предприятия «Сургутский хлебозавод».
На самом предприятии пояснили, что вазелин им необходим для смазки оборудования, поскольку на пищевом производстве использование технических смазок нецелесообразно. А медицинский вазелин с этой задачей справляется.
Рубрики: Закупки, Сургут, Экономика. Метки: администрация Сургута, аукцион, Госзакупки, новости Сургута, новости ХМАО, ХМАО, Югра.
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