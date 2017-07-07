Без друзей меня – чуть-чуть, а с друзьями – много! Как и за что любят городской бюджет чиновники столицы Югры?

Наше агентство уже сообщало о том, что в Югре началась подготовка к выборам на вакантные места депутатов Думы ХМАО, которые состоятся 10 сентября. Кандидатами в депутаты в Думу ХМАО от ЛДПР стали по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10 Игорь Кондратцев, и по Нефтеюганскому одномандатному избирательному округу № 6 Иван Мацин. До выборов, казалось бы, еще уйма времени, но страсти начинают накаляться.

В чем же тут дело, ведь, казалось бы, идти в услужение к народу – задача неблагодарная и отчасти с налетом альтруизма? Есть смысл сейчас разобраться, что же получили избиратели ХМАО, честно отдавшие голоса за своих кандидатов, к примеру, на выборах депутатов муниципального уровня в сентябре прошлого года? Ханты-Мансийск, как ни крути, столица, а значит, и лицо округа. Именно здесь сосредоточены огромные финансовые и административные ресурсы. Здесь, как и на других территориях округа, «Единая Россия» проводила праймериз, то есть предварительное голосование по спискам партии и ее сторонников.

Особенность нынешней демократии в том, что случайные люди, с улицы, в органы власти не попадают. Система праймериза, механизмом которой с методикой непрозрачного подсчета голосов управляют партийные чиновники «ЕР», кроме прочего, назначена для выщелкивания из списка ненужных и слишком рьяных кандидатов во власть.

Многие избиратели не сознают, что, продвигая во властные структуры ту или иную личность, они косвенно могут стать участником административной карусели, посредством которой набирается угодная для правящей элиты команда. Именно по этой методике мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин собирал городскую Думу под себя. В предвыборный список на праймериз «Единой России», а затем и выборный список, он протащил и своих товарищей, и друзей своих товарищей. В итоге оказалось, что все они в большинстве бывшие силовики. В частности, при деле оказались приятели Андрея Шашкова, заместителя Ряшина по безопасности, но это как бы случайность.

У Шашкова богатая биография силовика. С 1990 он семь лет служил в органах УВД ХМАО-Югры, затем – в Управлении Федеральной службы налоговой полиции по ХМАО, в Управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по ХМАО-Югре.

С 2011 года, с приходом к руководству городом Максима Ряшина, он работает в администрации Ханты-Мансийска. Сначала начальником отдела по организации деятельности администрации города, затем — советником главы администрации города, в настоящее время — заместитель главы администрации города Ханты-Мансийска.

Внезапная активность на выборах в городскую Думу ЛДПР чуть не спутала ряшинской команде все карты, потому что у оппозиции оказался так называемый блокирующий пакет, и теперь без компромисса с ней многие из коренных вопросов города стало решить невозможно. Но, как показала практика, городская оппозиция по каким-то причинам беззуба и послушно следует курсом, проложенным администрацией.

Приглядимся к составу Думы повнимательней. Депутат Геннадий Пастущук, который менее, чем через год справит 50-летие, в юные годы проходил службу в войсках специального назначения КГБ СССР. С 1992 по 2012 год служил в органах внутренних дел Российской Федерации, дошел до звания полковника и должности начальника управления уголовного розыска УМВД России по ХМАО-Югре. В период с ноября 2008 года по июнь 2011 года являлся начальником Межмуниципального отдела внутренних дел «Ханты-Мансийский». Именно в это время Максим Ряшин руководил предприятием «Кода Лес», к которому у силовиков могло возникнуть немало претензий. Но не возникло.

Председатель Думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков. Всю сознательную жизнь провел в системе МВД, начало его биографии силовика совпало с горбачевской перестройкой. В июне 2011 года, с приходом в администрацию города Максима Ряшина, был назначен управляющим делами администрации города Ханты-Мансийска, а через восемь месяцев стал заместителем Главы администрации города Ханты-Мансийска по вопросам в сфере организации деятельности администрации. С 29 сентября 2016 года — Председатель Думы города Ханты-Мансийска шестого созыва.

В целом же, учитывая, что среди депутатов Думы полным-полно бюджетников, получающих деньги из муниципальной казны плюс пассивность оппозиции, протащить любое предложение администрации, каким бы сомнительным оно ни казалось, весьма несложно, будь то земельный отвод, финансирование непонятного строительства или что другое. Интрига в том, что большинство утверждаемых Думой решений имеют под собой материальную и финансово-бюджетную основу.

В коридорах власти постоянно кипят невидимые вне стен этих коридоров страсти. В феврале этого года искреннее удивление общественности вызвало назначение генеральным директором ОАО «ХантымансийскСибторг», учредителем которого почти на 100 процентов является администрация Ханты-Мансийска, экс-главы МОМВД «Ханты-Мансийский», полковника в отставке Сергея Рогулева.

«Рогулев Сергей Владимирович более двух месяцев входил в состав дирекции и зарекомендовал себя с положительной стороны. При этом хочу отметить, что перед предприятием стоят очень большие задачи— необходимо закончить третью очередь рынка. Мы провели корректировки для того, чтобы увеличить доходную часть и покрыть те кредитные средства, которые привлекались для реализации проекта»,— прокомментировала в феврале странное назначение первый заместитель главы муниципалитета Наталья Дунаевская.

Удивительно, но Рогулев пришел на смену Серкеру Киберову, успешному директору предприятия с хорошими экономическими показателями: ежегодная прибыль – около 20 млн рублей, рентабельность продаж — 8 процентов, рентабельность капитала – 21 процент. Явных причин для кадровой рокировки не было.

По некоторым данным, в реконструкцию городского рынка было вложено около миллиарда рублей. Работы вели структуры, подконтрольные любимцу администрации Ханты-Мансийска предпринимателю Дильгаму Мамедову. В свое время горожане были не прочь получить ответы на ряд вопросов, касающихся использования бюджетных средств при реконструкции рынка. По имеющимся сведениям, стоимость квадратного метра складских и прочих новых помещений рынка составила около 60 тысяч рублей, хотя, по всем раскладкам, не должна быть более 25 тысяч.

Сейчас, через полгода после назначения Сергея Рогулева, можно предварительно оценить, каковы успехи бывшего силовика на новом для него торговом поприще. Реконструкция так и не закончена, хотя к его приходу основные объемы были завершены. Местных фермеров с дешевой продукцией, ради которых и затевался весь сыр-бор, не прибавилось. Помещения арендуют разные организации, не имеющие к рынку продовольствия никакого отношения. По-прежнему на товарах, реализуемых на рынке, нет ценников, на площади у рынка торговцы из ближнего зарубежья продают овощи чуть ли не с земли и «по понятиям», потому что ценников на их товаре также нет. Кто бы еще проверил наличие у них свидетельств о регистрации, санитарных книжек, сертификатов соответствия и т. д., — но это так, из области мечтаний. Без санкции администрации города в нем даже мухи не летают.

Главное же, на рынке нет покупателей. Они переместились в федеральные торговые сети, где цены на продукцию заметно ниже, а ассортимент товаров и культура обслуживания на несколько порядков выше, чем на главной, казалось бы, торговой площадке Ханты-Мансийска. Хотя, как злословят горожане, городской рынок – долгоиграющий проект администрации, и назначение Рогулева не ставило перед ним цели повысить культуру обслуживания и рентабельность предприятия.

Скорей всего, после сделанных огромных финансовых вливаний, рынок в обозримом будущем сменит владельца, может, через банкротство, может через приватизацию или продажу – способов много, и перед новым генеральным стоит решение именно этой глобальной задачи. Таким образом, с учетом предстоящих перемен, городской рынок стал сейчас одним из ключевых объектов администрации, а на ключевых постах должны стоять силовики, даже если они в новом ремесле не смыслят ни бельмеса.

В Федеральном законе»О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. N273-ФЗ, большое внимание уделено такому понятию, как «конфликт интересов». Понятие это не новое, достаточно несложное, тем не менее, для «особо сообразительных» сотрудников в некоторых государственных и муниципальных организациях даже проводились специальные занятия по этой теме, ибо именно «конфликт интересов» лежит в основе большинства коррупционных проявлений.

В окружных СМИ время от времени проскакивают сообщения о деятельности так называемых частных охранных агентств, хотя их работа больше остается в тени, нежели на свету. Чем занимаются эти агентства, кто и сколько платит им за службу, которая «и опасна и трудна»? Сколько агентств в городе, кто из них более успешен и почему?

Не из праздного интереса часть ответов на эти вопросы наше агентство попыталось найти на сайте госзакупок Ханты-Мансийска. В первую очередь, по понятным причинам, попытались выяснить кто и насколько надежно обеспечивает безопасность наших детей в школах и детских садах, когда они находятся без родительского присмотра? Оказалось, что практически все детские сады и школы в городе охраняет ООО «ЧОО «Легион». В интернете значится, что «Легион» зарегистрирован по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15, оф. 1.

Оказалось, все помещения этом здании сдаются под офисы разным фирмам и фирмочкам. Про «Легион» здесь слыхом не слыхивали. Указанные в интернете телефоны тоже не отвечали. Методом опроса охранников в детских садах удалось выяснить, что «Легион» квартирует на Сургутской, 29, но и там его не оказалось. Организацию удалось обнаружить с третьего захода в здании на ул. Гагарина, 65.

Но об этом визите чуть позже. Сейчас непосредственно о «Легионе». Еще в 2007 году сын Андрея Шашкова, Николай, с помощью отца пытался заниматься охранной деятельностью, став соучредителем частного охранного предприятия «Легион». Рынок услуг по обеспечению безопасности в городе буквально забит бывшими силовиками, насчитывая больше двух десятков агентств. Поэтому дела «Легиона шли не блестяще.

Но, как только Андрей Шашков стал заместителем главы администрации Максима Ряшина, фортуна сменила гнев на милость: деньги в «Легион» потекли рекой. Понимая, что такие совпадения случайными не бывают и объяснить внезапную милость судьбы будет затруднительно, Шашков-младший с соучредителями в 2014 году продали свои доли в бизнесе Геннадию Пастущуку.

Примерно в то же время Пастущук выкупает доли ЧОП «Цербер», которое также действует до сих пор, в основном, на выигранных муниципальных контрактах. Сделки обошлись Пастущуку по 250 тысяч рублей каждая. Игра, однако, стоила свеч. По данным из открытых источников, среднегодовая прибыль «Легиона» в разные периоды составляет в среднем от 5 до 11 миллионов рублей. Всего в настоящее время «Легион» имеет 72 действующих контракта на сумму 104 миллиона рублей. На услуги – 119 контрактов на сумму 168 миллионов рублей. Кто же подписывает и оплачивает эти контракты учредителю «Легиона», депутату Думы Ханты-Мансийска, а также другу Ряшина, Шашкова, Пенчукова Геннадию Пастущуку?

В списке клиентов «Легиона» значатся: Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск (1 900 000 руб.), Муниципальное Водоканализационное предприятие Муниципального Образования г.Ханты-Мансийск (4 380 000 руб.), Муниципальное предприятие «Городские Электрические Сети» Муниципального Образования Город Ханты-Мансийск (2 496 600,00 руб.), медицинские учреждения, расположенные в городе, включая ОКБ и Центр медицины катастроф, а также практически все учебные заведения разного профиля, — детские сады, школы, учреждения дополнительного образования и т.д., находящиеся в ведении Департамента образования города Ханты-Мансийска. Недавно «Легион» пытался заключить контракт на охрану офиса Федеральной налоговой службы по ХМАО-Югре, но с первого раза не срослось. Ждем следующего захода.

Рентабельность продаж «Легиона» — 45 процентов, рентабельность капитала – 95 процентов. Другими словами, эти доходы депутата Пастущука в том числе формируются из платы его избирателей за электричество, воду, пребывание детей в детских садах и т.д.

И если бы дело заключалось только в конфликте интересов депутата Пастущука и распорядителей бюджетных средств городских структур, было бы еще полбеды. Потрясающим по цинизму является факт, что для участия в торгах «Легиону» открыта «зеленая улица». Местные охранные агентства, которые просто обязаны конкурировать с «Легионом», даже не пытаются подать заявки на торги с его участием. Есть подозрение, что их просто запугали лицензирующие органы, в которых у Шашкова и Пастущука остались крепкие дружеские связи – бывших ментов, как известно, не бывает.

Единственным соперником «Легиона» в конкурсах выступает, как правило, ООО «ЧОП «Александрит П» из Новосибирска, которое позиционирует себя в основном по линии установки пожарно-охранной сигнализации. Заявки «Александрита П», организации с весьма скромным денежным оборотом, на торгах системно отменяются, и «Легион» выигрывает «неравную» схватку в гордом одиночестве. Когда агентство пыталось узнать у директора «Александрита П» Натальи Первухиной подробности ее участия в Ханты-Мансийских конкурсах, она отключила телефон, успев сказать, чтобы мы ей больше не звонили.

Чтобы понять принципы кадровой политики «Легиона», сотрудники нашего агентства провели небольшой эксперимент. Встретив на улице подходящего человека, мы объяснили ему задачу и на ходу придумали легенду: военный пенсионер, 30 лет службы в армии, хочет подзаработать, лицензии охранника нет.

При разговоре о трудоустройстве в «Легионе» этих сведений оказалось достаточно, даже не спросили, как зовут. Поинтересовались наличием лицензии, сказали, это не беда, просто зарплата будет на 2 тысячи рублей меньше. Место работы — в школе №5, график работы – двенадцать часов через двенадцать с одним выходным в неделю. Зарплата 70 рублей в час, всего за месяц чуть больше 20 тысяч рублей. Из документов потребуется только копия паспорта и номер банковского счета для перечисления зарплаты. Подработка пенсионера для Пенсионного фонда останется в тайне. Нужно просто дать согласие и можно выходить на работу. (Кстати, аудио запись беседы новоявленного охранника с сотрудником «Легиона» по имени Эдуард, также, как и его анкетные данные, в «ЮграPRO» имеются).

Никто не задал претенденту на работу вопросов о состоянии физического или психического здоровья, наличии санитарной книжки, что непонятно, — не исключено, что через «Легион» пытался попасть в детский сад или школу педофил со стажем или больной с открытой формой туберкулеза?

В «Легионе» масса проблем. Сотрудникам в течение мая-июня не выплачивали зарплату, такая же ситуация по зарплате была в ноябре-декабре прошлого года, высока текучесть кадров.

В июле прошлого года «Легион» дважды проверяла Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Нарушений не нашли. Агентство «ЮграPRO» за пять минут накопало материал, которого штатным инспекторам уже хватит для последующих разборок. Видимо, в состав очередных комиссий для проверок инспекторам для лучшей зрячести целесообразно включать журналистов нашего агентства.

Понятно, что на охране тех же коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность Ханты-Мансийска, больниц, детских учреждений должны стоять лучшие конторы, располагающие квалифицированными и обученными специалистами, с твердой дисциплиной, четкими инструкциями, хотя бы те, что так или иначе тесно и публично, а не подковерно, связаны со структурами МВД.

Сейчас же не ясно, по каким критериям, кроме коррупционных, организации, подконтрольные администрации Ханты-Мансийска,без конкурентно, за огромные гонорары нанимают контору с сомнительной репутацией. Или у нас как: где силовики, там – победа?

Наемный генеральный директор «Легиона» Александр Гладаренко также имеет приработок в двух других своих частных предприятиях: по выращиванию молочного крупного рогатого скота, и производству электромонтажных и сантехнических работ.

Гладаренко входит в состав учредителей Ханты-Мансийской местной общественной организации поддержки гражданских инициатив (ХММООПГИ) «Честный Ханты-Мансийск».Не этот ли потрясающий воображение факт является необходимым и решающим довеском для городского начальства при решении проблемы выбора охранной организации? Исчерпывающего ответа на последний вопрос у агентства «ЮграPRO» нет.