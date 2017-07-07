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Банк «Открытие» обсудил с предпринимателями вопросы перехода к онлайн-расчетам

Опубликовано: 7 июля 2017, 8:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

Специалисты операционного офиса в Кургане Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» приняли участие в работе семинара «Онлайн-кассы» для предпринимателей столицы Зауралья, посвященного вопросам взаимодействия бизнеса, кредитно-финансовых организаций и налоговых органов в рамках ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники».

Управляющий операционным офисом в Кургане Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Алексей Попов познакомил участников семинара с условиями обслуживания клиентов – открытием и ведением банковских счетов, эквайрингом, дистанционным обслуживанием.

Для участников семинара сотрудники банка «Открытие» провели беспроигрышную лотерею, призами в которой выступали сертификаты на бесплатное открытие счета, сувенирная продукция с логотипом финансовой организации. Среди бизнесменов также состоялась викторина на лучшее знание истории, современных продуктов и услуг банка «Открытие». Победителем викторины стал индивидуальный предприниматель Ян Илизаров, который получил в подарок серебряную монету, а пяти лучшим знатокам вручили памятные подарки от банка «Открытие».

Организатором мероприятия выступили ООО «Софт», налоговая инспекция по г. Кургану, ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области». Участие в семинаре приняли порядка 90 директоров предприятий, заинтересованных в правильном ведении бизнеса в условиях применения онлайн-касс.

Информация о банке «Открытие» (www.open.ru)

*ПАО Банк « ФК Открытие», работает под брендом банк «Открытие»

Генеральная лицензия Банка России № 2209

Банк «Открытие» — крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди всех российских банковских групп*. Работает на финансовом рынке с 1993 года.

Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2 702,7  млрд рублей, собственный капитал — 232,0 млрд рублей.

«Открытие» — универсальный коммерческий банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса и качественным управлением капиталом. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и PrivateBanking. Особое внимание «Открытие» уделяет высокотехнологичным сервисам: в рамках проекта «Рокетбанк» предлагается полностью дистанционный сервис для физических лиц, в рамках проекта «Точка» — полностью дистанционное обслуживание для предпринимателей.

Банк «Открытие» был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский банк и банк «Петрокоммерц».

Надежность банка подтверждена рейтингами международных агентств Standard&Poor’s (В+) и Moody’s (Ba3).

Ключевым акционером банка «Открытие» является «Открытие Холдинг», который владеет 65,28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.

* Согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА на основании отчетности по РСБУ по итогам 2016 года

 

Рубрики: Экономика.


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Комментарии

  1. Аноним:
    7 июля 2017 в 10:18

    и рассчитываться с рабочими в онлайне

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