Жители Нефтеюганска стали фигурантами уголовных дел за незаконное получение пособия на детей

Факты незаконного получения пособий были выявлены нефтеюганской прокуратурой.

Так, стало известно, что житель города, фактически не проживая со своими детьми, скрыл от органов социальной защиты факт их выезда с матерью за пределы округа и незаконно получил пособие на троих детей на сумму свыше 20 тысяч рублей.

Помимо этого прокуратура выявила, что получателями социальных пособий на детей являются родители, лишенные родительских прав. К примеру, выяснилось, что более 26 тысяч рублей присвоила себе жительница Нефтеюганска, которая была лишена права на воспитание детей еще в 2006 году, но не уведомила Центр социальных выплат об изменении своего статуса.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат). Ход расследования уголовных дел находится на контроле окружной прокуратуры.