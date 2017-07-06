Жители Нефтеюганска стали фигурантами уголовных дел за незаконное получение пособия на детей
Опубликовано: 6 июля 2017, 13:11 | Служба новостей "ЮграPRO"
Факты незаконного получения пособий были выявлены нефтеюганской прокуратурой.
Так, стало известно, что житель города, фактически не проживая со своими детьми, скрыл от органов социальной защиты факт их выезда с матерью за пределы округа и незаконно получил пособие на троих детей на сумму свыше 20 тысяч рублей.
Помимо этого прокуратура выявила, что получателями социальных пособий на детей являются родители, лишенные родительских прав. К примеру, выяснилось, что более 26 тысяч рублей присвоила себе жительница Нефтеюганска, которая была лишена права на воспитание детей еще в 2006 году, но не уведомила Центр социальных выплат об изменении своего статуса.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат). Ход расследования уголовных дел находится на контроле окружной прокуратуры.
Рубрики: Нефтеюганск, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Прокуратура ХМАО-Югры, социальные пособия.
Похожие:
Опубликовано 6 июля 2017, 14:46
Кредиты ложатся все более тяжким бременем на плечи югорчан. Ситуация обостряется, когда к делу «выбивания» просрока подключаются коллекторы. В югорском управлении Федеральной службы судебных приставов пристально следят за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной ... Читать полностью >>
Опубликовано 6 июля 2017, 13:04
При бывшем мэре Пыть-Яха Инне Тарасовой наука в муниципалитете процветала пышным цветом, и вероятно эта заслуга достойно оценена народными избранниками:в январе 2017 года они приняли решение назначить ей дополнительную пенсию из бюджета города... Читать полностью >>
Опубликовано 6 июля 2017, 12:33
В Сургуте начали подготовку к предстоящим выборам — 5 июля состоялась встреча представителей местного отделения партии «Единой России» с председателем ТИК и членами рабочей группы по формированию системы информирования и образования молодёжи в Молодежной Палате при ... Читать полностью >>