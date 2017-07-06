Югорчанам досаждают коллекторы. Спасет служба судебных приставов

Кредиты ложатся все более тяжким бременем на плечи югорчан. Ситуация обостряется, когда к делу «выбивания» просрока подключаются коллекторы.

В югорском управлении Федеральной службы судебных приставов пристально следят за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Как рассказали в управлении, всего на территории округа зарегистрировано только две таких организации. При этом за первое полугодие 2017 к приставам уже поступило 50 жалоб граждан на действия кредиторов или лиц, действующих от их имени.

Рассмотрев доводы обращений 11 жителей автономного округа, специалисты УФССП выявили нарушения федерального закона. Наиболее часто встречающиеся нарушения выражаются в превышении установленного лимита телефонных звонков, голосовых, а также текстовых сообщений.

В отношении юридических лиц, допустивших нарушение законодательства, должностными лицами Управления составлены протоколы об административном правонарушении. За шесть месяцев текущего года в судах рассмотрено четыре дела, нарушители закона привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере от 20 до 50 тысяч рублей.