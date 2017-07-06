В Югре срывается «научный» эксперимент! На «Бунтарской» улице через неделю установят контейнеры для мусора
Опубликовано: 6 июля 2017, 13:04 | Служба новостей "ЮграPRO"
Руководство города Пыть-Яха начинает ставить палки в колеса передовикам науки, отважившимся на смелый «научный»эксперимент. Такого безобразия не могло бы произойти, если бы городом по-прежнему управляла бывшая мэрша Пыть-Яха Инна Тарасова, кстати этот опасный эксперимент начался во времена ее «царствования».
Похоже, что некий таинственный естествоиспытатель пишет научную диссертацию на тему: «Рукотворные эпидемии в современном городе», а балочное поселение в Пыть-Яхе приспособил под естественную лабораторию. Видимо, у него — очень высокие покровители, а у них – «длинные руки», возможно даже — все тот же хищный Фонд Сороса, который мечтает извести русский народ. Потому что ни прокуратура, ни Роспотребнадзор, не говоря уже о региональных и муниципальных чиновниках, ничего не могут сделать, чтобы спасти бедных подопытных. Писало «ЮграPRO» еще в апреле.
Но что-то не срослось, система дала сбой, и наиболее слабое звено в цепочке власть имущих не выдержало, и под натиском информационных атак выбросило белый флаг и сдается. Эксперимент на грани закрытия, а эпидемия не наступила, все живы, или опять в очередной раз русским помогла погода, как в 1812, 1941 годах, — на этот раз лето 2017 оказалось слишком холодным.
Руководство муниципалитета планирует установку мусорных контейнеров, глава города Олег Ковалевский рад, что точка зрения округа совпадает с желанием граждан Пыть-Яха и с планами администрации, — сообщает аппарат фракции ЛДПР в Думе Югры. Удивительно, что наисложнейший вопрос для Югры — установка нескольких мусорных контейнеров может решиться без участия главы государства Владимира Путина, или не сможет?
Корреспонденту «ЮграPRO» удалось дозвониться до чиновника, исполняющего обязанности заместителя главы Пыть-Яха, курирующего ЖКХ, и он подтвердил наши предположения.
«Решается вопрос по заключению договоров и установке контейнеров. Мы жильцам поможем, дадим контейнеры и их установим. И им останется оплачивать за вывоз мусора. Этот вопрос решится, я думаю, через неделю. Контейнеры не только необходимо покрасить, но еще и необходимо организовать площадку в соответствии с нормами и правилами благоустройства. Я недавно вместе с заместителем прокурора города проехал все эти места. После этого мы произвели уборку всех этих территорий и вывезли весь мусор. Предприятия города выделили нам технику: самосвалы, погрузчики, эта работа была проделана в выходные дни. Озеро пока не чистили, его будут чистить в рамках контракта», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» исполняющий обязанности заместителя главы города – начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам города Пыть-Яха Ильдар Ахунов.
Примечательно, что еще 19 июня этого года у господина Ахунова была совсем другая точка зрения. «…Мы неоднократно вместе с главой города встречались с населением и предлагали свои пути решения. Предлагали всегда три варианта: индивидуально заключить договор, приобрести контейнеры и установить непосредственно у своего жилища; второй вариант — создать комитет общественного управления (это юридическое лицо, которое могло бы заключить договор со сторонней организацией о вывозе мусора); третий способ решения проблемы такой, у нас есть ООО КТОС «Вертолетка», но, к сожалению, жители не смогли организоваться», — витиевато размышлял вслух заместитель мэра Пыть-Яха Ахунов. Тогда он, видимо, еще и не думал о капитуляции и пытался, как говорится, вешать лапшу на уши.
Не оправдал доверие «сильных мира сего», заказчиков уникального «научного» эксперимента нынешний мэр города Олег Ковалевский, а при бывшем мэре Пыть-Яха Инне Тарасовой наука в муниципалитете процветала пышным цветом, и вероятно эта заслуга достойно оценена народными избранниками: в январе 2017 года они приняли решение назначить ей дополнительную пенсию из бюджета города.
Очень надеюсь, что научный эксперимент не возобновится, так как вопросов еще очень много и то, что нам обещают, может не принести ни какого результата!
Лишь бы установка контейнеров, не была для отвода глаз, так как вопрос договоров не решён абсолютно. Как опять предлагают нам, это коллективный договор. Есть опыт такого договора с двух улиц, итог? Расторгли! Договора должны быть — индивидуальными, на каждый балок,по количеству проживающих в нем человек. Заключать договор придут те, кто и раньше оплачивали, а остальные будут просто выкидывать мусор. Очень много балков продалось за этот год, кто живет и сколько человек, ни кто не знает!Наполняемость баков будет моментальная, а платить за «себя и за того парня»ни кто не будет!!! Значит, опять скопление отходов и антисанитария! Только индивудуальные договора, дадут результат оплаты и чистоты в городе!
Жанна ты права.Но услышат нас, или опять у них слух подведёт,?
Сейчас для отвода грозовой тучи, сгустившейся на администрацией, установят баки, а когда оплаты толком не будет, скажут что мы виноваты, балочники( все это, результат безхозяйственности наших чиновников!