В Югре срывается «научный» эксперимент! На «Бунтарской» улице через неделю установят контейнеры для мусора

Руководство города Пыть-Яха начинает ставить палки в колеса передовикам науки, отважившимся на смелый «научный»эксперимент. Такого безобразия не могло бы произойти, если бы городом по-прежнему управляла бывшая мэрша Пыть-Яха Инна Тарасова, кстати этот опасный эксперимент начался во времена ее «царствования».

Похоже, что некий таинственный естествоиспытатель пишет научную диссертацию на тему: «Рукотворные эпидемии в современном городе», а балочное поселение в Пыть-Яхе приспособил под естественную лабораторию. Видимо, у него — очень высокие покровители, а у них – «длинные руки», возможно даже — все тот же хищный Фонд Сороса, который мечтает извести русский народ. Потому что ни прокуратура, ни Роспотребнадзор, не говоря уже о региональных и муниципальных чиновниках, ничего не могут сделать, чтобы спасти бедных подопытных. Писало «ЮграPRO» еще в апреле.

Но что-то не срослось, система дала сбой, и наиболее слабое звено в цепочке власть имущих не выдержало, и под натиском информационных атак выбросило белый флаг и сдается. Эксперимент на грани закрытия, а эпидемия не наступила, все живы, или опять в очередной раз русским помогла погода, как в 1812, 1941 годах, — на этот раз лето 2017 оказалось слишком холодным.

Руководство муниципалитета планирует установку мусорных контейнеров, глава города Олег Ковалевский рад, что точка зрения округа совпадает с желанием граждан Пыть-Яха и с планами администрации, — сообщает аппарат фракции ЛДПР в Думе Югры. Удивительно, что наисложнейший вопрос для Югры — установка нескольких мусорных контейнеров может решиться без участия главы государства Владимира Путина, или не сможет?

Корреспонденту «ЮграPRO» удалось дозвониться до чиновника, исполняющего обязанности заместителя главы Пыть-Яха, курирующего ЖКХ, и он подтвердил наши предположения.

«Решается вопрос по заключению договоров и установке контейнеров. Мы жильцам поможем, дадим контейнеры и их установим. И им останется оплачивать за вывоз мусора. Этот вопрос решится, я думаю, через неделю. Контейнеры не только необходимо покрасить, но еще и необходимо организовать площадку в соответствии с нормами и правилами благоустройства. Я недавно вместе с заместителем прокурора города проехал все эти места. После этого мы произвели уборку всех этих территорий и вывезли весь мусор. Предприятия города выделили нам технику: самосвалы, погрузчики, эта работа была проделана в выходные дни. Озеро пока не чистили, его будут чистить в рамках контракта», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» исполняющий обязанности заместителя главы города – начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам города Пыть-Яха Ильдар Ахунов.

Примечательно, что еще 19 июня этого года у господина Ахунова была совсем другая точка зрения. «…Мы неоднократно вместе с главой города встречались с населением и предлагали свои пути решения. Предлагали всегда три варианта: индивидуально заключить договор, приобрести контейнеры и установить непосредственно у своего жилища; второй вариант — создать комитет общественного управления (это юридическое лицо, которое могло бы заключить договор со сторонней организацией о вывозе мусора); третий способ решения проблемы такой, у нас есть ООО КТОС «Вертолетка», но, к сожалению, жители не смогли организоваться», — витиевато размышлял вслух заместитель мэра Пыть-Яха Ахунов. Тогда он, видимо, еще и не думал о капитуляции и пытался, как говорится, вешать лапшу на уши.

Не оправдал доверие «сильных мира сего», заказчиков уникального «научного» эксперимента нынешний мэр города Олег Ковалевский, а при бывшем мэре Пыть-Яха Инне Тарасовой наука в муниципалитете процветала пышным цветом, и вероятно эта заслуга достойно оценена народными избранниками: в январе 2017 года они приняли решение назначить ей дополнительную пенсию из бюджета города.